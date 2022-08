Opositor ruso Navalni elogió a Gorbachov por haber abandonado «pacíficamente» el poder

agosto 31, 2022 - 9:27 am

El encarcelado opositor ruso Alexei Navalni elogió este miércoles al último dirigente soviético Mijaíl Gorbachov, fallecido a los noventa y un años, por abandonar el poder «pacíficamente».

«Renunció pacífica y voluntariamente, respetando la voluntad de sus electores. Sólo esto es un gran logro para los estándares de la antigua URSS», dijo Navalni en Twitter.

Añadió que Gorbachov «fue uno de los pocos que no usó el poder y las oportunidades para su beneficio y enriquecimiento personal» y que fue bajo su mandato que se liberaron «los últimos presos políticos».

Navalni, el principal opositor del Kremlin, cumple actualmente una condena de nueve años de prisión por cargos que, según él, tienen una motivación política.

Navalni ganó notoriedad con un blog que denunciaba la corrupción y antes de ser encarcelado organizó protestas en toda Rusia. En 2020, sobrevivió, por poco, a un envenenamiento del que acusa a las autoridades rusas.

El último dirigente de la Unión Soviética, Mijaíl Gorbachov, murió el martes a los noventa y un años en Rusia. Estuvo al frente de la URSS entre 1985 y 1991 y tras un breve intento fallido de volver a la política en la década de 1990, se dedicó por completo a proyectos educativos y humanitarios.

2/6 The fact that today people like me find out about his death through loudspeakers in their prison cells perfectly characterizes the transformation of my country initiated by this outstanding man.

4/6 When it turned out that those "radical democrats" were mostly thieves and hypocrites, Gorbachev remained one of the very few who did not use power and opportunities for personal gain and enrichment.

6/6 I am sure that his life and history, which were pivotal to the events of the late XX century, will be evaluated far more favorably by posterity than by contemporaries.

My deepest condolences to the family and friends of Mikhail Sergeyevich Gorbachev.

— Alexey Navalny (@navalny) August 31, 2022