OMS pide crear un corredor humanitario para apoyar a la población de Gaza

La Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió este martes la creación de un corredor humanitario para hacer llegar a la población de la Franja de Gaza suministros esenciales y que los heridos que lo requieran puedan ser evacuados.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, se encontraba en una visita oficial en Egipto cuando estalló la guerra entre Israel y el movimiento islamista Hamás, pero un portavoz de la entidad no pudo confirmar si el responsable pudo abordar esta cuestión con las autoridades nacionales.

El paso de Rafah, en la frontera con Egipto, es la única salida de Gaza que no está bajo control de Israel y en estos momentos no existe claridad sobre si está abierta o no, ya que las autoridades egipcias e israelíes dieron versiones contradictorias al respecto.

El portavoz de la OMS en Ginebra, Tarik Jasarevic, dijo que cuando empezó el conflicto se tenían suministros preposicionados en siete grandes hospitales de Gaza, pero estos ya se agotaron, así que se prepara rápidamente la compra de material de urgencias por un millón de dólares.

Mientras tanto, los hospitales palestinos con ayuda de la OMS activaron planes de emergencia hospitalaria para gestionar lo mejor posible el aumento de heridos, aunque el sistema sanitario se encuentra funcionando por encima de su capacidad.

En los ataques de Israel contra Gaza murieron cuatro trabajadores sanitarios, seis están heridos, hay nueve ambulancias dañadas y 8 establecimientos afectados, de acuerdo con un recuento de la organización, que no pudo verificar ataques a instalaciones sanitarias en Israel porque este país no es parte de su sistema de monitoreo.

Sin embargo, la Organización Nacional de Emergencia de Israel comunicó la muerte de un paramédico y un ataque contra el hospital de Ashkelon, donde empezaron las hostilidades.

Noticia al Día/El Nacional