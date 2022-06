Nueva York suspende impuesto de 16 centavos a la gasolina para ayudar a combatir la inflación

junio 1, 2022 - 11:20 am

1887513

Junio llega con una noticia de alivio para los conductores en Nueva York, estado que se ha sumado a los alivios locales anunciados en varios puntos del país para bajar el precio de la gasolina.

Desde este 1 de junio y hasta el 31 de diciembre, se suspende el cobro del impuesto de 16 centavos por galón en todo Nueva York, por decisión de la gobernación. La medida ayudaría incluso a quienes no conducen autos, pues todo el comercio está relacionado con el traslado de mercancías y/o trabajadores.

“Dado que los precios de la gasolina se mantienen cerca de niveles récord, Nueva York se ha convertido en el último estado en suspender su impuesto a la gasolina en un esfuerzo por brindarles a los conductores algo de alivio en el surtidor”, resumió CBS2.

El promedio nacional de un galón de gasolina alcanzó los $4.62 dólares para la gasolina regular sin plomo ayer 31 de mayo. Los precios de la diesel llegaron a un récord el 18 de mayo, con $5.58 por galón, según el seguimiento de American Automobile Association (AAA).

En Nueva York, los precios de la gasolina también alcanzaron un récord a fines de mayo a $ 4.93 dólares por galón, pero luego disminuyeron ligeramente.

El aumento de los precios se produce cuando millones de estadounidenses están listos para salir de vacaciones durante el verano por primera vez en un par de años después de las restricciones por el coronavirus.

AAA pronosticó que la temporada comenzaría con 39.2 millones de personas viajando durante el fin de semana de Memorial Day, cifra superior al año pasado, pero aún algo por debajo de los niveles previos a la pandemia.

La situación se ha complicado desde febrero con la invasión de Rusia a Ucrania, pero incluso antes los precios de la gasolina estaban aumentando a medida que subía la demanda con la relajación de las restricciones relacionadas con la pandemia, en medio de una galopante inflación histórica. Ya desde octubre, el presidente Joe Biden admitió que no tenía una solución inmediata al problema del aumento de los precios de la gasolina y sugirió que los estadounidenses no comenzarían a ver alivio en el surtidor hasta el próximo año. Pero ello no ha sucedido.

La Casa Blanca anunció a fines de marzo la liberación de un millón de barriles de petróleo crudo por día de la Reserva Estratégica de Petróleo (SPR) durante los siguientes seis meses para aumentar la producción. Ello después de una liberación de 30 millones de barriles a principios de marzo y 50 millones el otoño pasado.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Noticia al Día/ Diario