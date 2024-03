“No separaré a las familias: Biden reiteró que su política migratoria “no demonizará a los inmigrantes”

241677

El presidente estadounidense, Joe Biden, se desmarcó este jueves de su antecesor, el republicano Donald Trump (2017-2021), subrayando que su política migratoria no demonizará a los inmigrantes ni separará a las familias.

«Esto es lo que no voy a hacer. No demonizaré a los inmigrantes diciendo que ‘envenenan la sangre de nuestro país’, como él mismo dijo. No separaré a familias. No prohibiré la entrada en Estados Unidos a la gente por su fe», sostuvo en su discurso sobre el estado de la Unión.

Biden reiteró así la necesidad de que el Congreso saque adelante un acuerdo legislativo bipartidista que en su opinión solucionará el sistema migratorio, pese a que organizaciones humanitarias reprochan que impone mayores restricciones en la frontera sur del país a cambio de un nuevo paquete económico de ayuda a Ucrania.

«Esto es Estados Unidos. Todos venimos de alguna parte, pero todos somos estadounidenses. Podemos pelear por la frontera o podemos arreglarla. Estoy preparado para arreglarla. ¡Mandadme la ley sobre la frontera ya!», instó a los congresistas.

El acuerdo bipartidista se hundió en el Senado ante la oposición de los republicanos, empujados por Trump y su rechazo público a ese pacto, y desde entonces son constantes los llamamientos de Biden para que ambas bancadas se unan y lo desbloqueen.

EFE