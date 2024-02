Niño migrante venezolano murió por sepsis e infección bacteriana en refugio de Chicago: Reveló autopsia

231606

-Jean Carlos Martínez Rivero, un niño migrante venezolano de 5 años, murió de sepsis y una infección bacteriana que causa faringitis estreptocócica, según muestra una autopsia publicada el viernes. El niño falleció en un refugio para inmigrantes en el que vivía con su madre en Chicago el pasado 17 de diciembre de 2023.

Se conoció que Martínez Rivero había presentado síntomas de fiebre, diarrea, vómitos y dolor en la pierna izquierda en los dos o tres días antes de que falleciera. Un reporte policial que cita Chicago Tribune indicó que los labios del pequeño se tornaron azules.

Presuntamente, la familia alegó que personal del refugio le dijo que podía deberse al frío y no llamaron a una ambulancia.

En el refugio en el que estaba, el de Pilsen, había unas 2 mil 300 personas.

El menor de edad fue trasladado a un hospital cercano, el Comer Children’s Hospital, según FOX 32, sin la compañía de sus padres. Los médicos no pudieron salvarle la vida.

La autopsia de la Oficina del Médico Forense del Condado de Cook dio a conocer que el niño murió en un caso de estreptococo del grupo A, que puede causar faringitis estreptocócica y otras enfermedades potencialmente mortales, según publicó Fox News Digital.

Asimismo, de acuerdo con el medio antes citado, los factores que contribuyeron a su muerte fueron COVID-19, adenovirus y rinovirus.

Martínez Rivero llegó de Venezuela a Chicago con su familia aproximadamente un mes antes de morir, según ABC7.

El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, expresó sus condolencias en la madrugada del sábado a través de un comunicado.

“Esta es una pérdida trágica y apreciamos el trabajo de los socios comunitarios que apoyan a la familia Martínez Rivero durante este momento difícil“, dijo Johnson, según Fox News Digital. “La ciudad de Chicago coordina exámenes médicos para todos los residentes del refugio, apoyo semanal de proveedores en el lugar, eventos de vacunación en el lugar para COVID, varicela y gripe, y asociaciones con una red de centros de salud comunitarios para otras necesidades de atención médica”.

El alcalde aseguró que a todos los residentes del refugio se le ofrecen cuidados y exámenes médicos completos.

Tras la tragedia de Martínez Rivero, otros cuatro niños y un adolescente alojados en el mismo refugio fueron transportados a un hospital, ya que presentaban síntomas similares.

El albergue de Pilsen tenía varias querellas por saneamiento deficiente y superpoblación.

The 5-year-old boy who died in a Chicago migrant shelter on Sunday has been identified by community members as Jean Carlo Martínez Rivero 💐 pic.twitter.com/YvfOK3Suou