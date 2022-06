Nicaragua ordena el cierre de otras nueve ONG y fundaciones extranjeras

junio 14, 2022 - 6:20 pm

Según Nicaragua los organismos incumplieron sus obligaciones conforme las leyes que los regula

El Gobierno de Nicaragua ordenó este lunes el cierre de otras nueve organizaciones y fundaciones de México, Italia y Estados Unidos. Esto en el marco de una campaña amparada en una ley aprobada el pasado mes de abril en el país latinoamericano.

“Que los siguientes Organismos inscritos ante la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro del Ministerio de Gobernación, incumplieron con sus obligaciones conforme las Leyes que los regula. Ley NO, 1115, Ley N’. 977 y su Reglamento, así como Ley NO. 1040 (no registrarse como Agentes Extranjeros, siendo sujetos obligados)”, reza la publicación en “La Gaceta”.

Las ONG expulsadas

De esas nueve ONG extranjeras que operaban en Nicaragua, seis son originarias de los Estados Unidos, dos de Italia, y una de México. Las ONG estadounidenses ilegalizadas son Engineering World Health (Ingeniería Salud Mundial). También Amigos de las Américas, Giving for Living lnternational INC (Dar para Vivir Internacional INC).

Research Triangle lnstitute (Instituto Triángulo de Investigación), Awana lnternational, y The Fyera Foundation (La Fundación Fyera). Las italianas son el Movimiento para el Autodesarrollo, el Intercambio y la Solidaridad (M.A.I.S).

Y Progetto Continenti (Proyecto de Continentes); y la mexicana es la Asociación Nuestros Pequeños Hermanos y Hermanas Internacional. Tal como reseña el portal “lopezdoriga”.

La ley que aprobó Nicaragua

La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó a principios del mes de abril la Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro. La cual deja a las ONG a merced del Ministerio de Gobernación de ese país.

Sobre este organismo recaen las competencias para introducir los requisitos de funcionamiento de las organizaciones y, por extensión, de la retirada de permisos. El oficialismo controla la Asamblea Nacional, gracias a lo cual ha logrado sacar adelante leyes a medida de los criterios del gobierno de Daniel Ortega.

Luis Fernando Herrera

Noticia al Día