Naufragó un barco en Trinidad y Tobago y no hay rastros de su tripulación

Las autoridades de Trinidad y Tobago activaron este jueves los servicios de rescate tras volcarse un barco de 92 metros de eslora, sin que hasta el momento haya rastros de su tripulación.

El incidente se reportó el miércoles frente a las costas del Parque Ecoindustrial Cove, en el sur de Tobago.

La Agencia de Gestión de Emergencias de la isla (TEMA) indicó que no había señales de vida en el navío Gulfstream, sin un registro definido, cuya carga se sospecha que constaba de arena y madera.

«Hasta el momento no ha habido signos visibles de vida humana o restos» humanos, señaló en un comunicado. «Dos barcos fueron enviados a la zona con buzos» para continuar las labores de búsqueda, añadió.

La tripulación no hizo llamados de emergencia y no está claro si huyó. TEMA no respondió a los llamados de la AFP sobre este particular.

El vuelco del barco generó el derrame de una cantidad no determinada de combustible, que afectó aproximadamente 12 km de costa y cuya labores de limpieza TEMA inició.

La agencia señaló que parte de la superestructura del barco se desprendió y yace en el fondo del océano, entre los escombros.

La agencia de gestión medioambiental identificó daños en el arrecife y playas de la costa atlántica, justo antes del feriado de carnaval, crucial para esta isla gemela de Trinidad, que vive del turismo.

AFP