Murió la actriz Liz Sheridan, recordada por sus papeles en «Seinfeld» y «Alf»

abril 15, 2022 - 6:45 pm

1877007

La actriz Liz Sheridan, que interpretó a Helen, la mamá de Jerry, en la exitosa serie de televisión “Seinfeld”, murió mientras dormía por causas naturales la madrugada del viernes en Nueva York, confirmó su representante a CBS News. Había cumplido 93 años cinco días antes de su muerte.

La intérprete neoyorquina ya era conocida por su trabajo en la televisión y el cine cuando fue seleccionada para un papel en la serie “Alf”, en la que participó con el rol de la vecina cascarrabias Raquel Ochmonek desde 1986 hasta 1990.

Poco después, pasó a encarnar a Helen Seinfeld, la madre protectora de Jerry Seinfeld, el personaje protagonista de “Seinfeld”, y apareció en 20 episodios del show televisivo.

El comediante Jerry Seinfeld en su cuenta de Twitter le dedicó un sentido mensaje: “Liz siempre fue la madre de TV más dulce y amable que un hijo puede tener. Cada vez que venía al show me transmitía el sentimiento más acogedor. Estoy tan contento de haberla conocido”.

Liz was always the sweetest, nicest TV mom a son could wish for. Every time she came on our show it was the coziest feeling for me. So lucky to have known her. pic.twitter.com/ae9TDHQILU

— Jerry Seinfeld (@JerrySeinfeld) April 15, 2022