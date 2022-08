Murió en una explosión la hija de Aleksandr Dugin, el cerebro de Vladimir Putin (Video)

agosto 20, 2022 - 8:41 pm

-Medios rusos reportaron este sábado la muerte de Darya Dugina, hija del filósofo Aleksandr Dugin, ligado al Kremlin, en una explosión en su auto en la región de Moscú.

Reportan que se trató de una explosión que podría haber sido provocada en una carretera en Rublyovka; mientras que otros especulaban sobre si se trató de un ataque dirigido a su padre, vinculado al presidente Vladimir Putin.

Las redes sociales mostraron fotografías de Dugin en la escena de la explosión, llevándose las manos a la cabeza delante del automóvil en llamas.

Los testigos señalaron que una fuerte explosión sacudió el vehículo en medio de la carretera a las 21:45 (hora local), diseminando escombros por toda la zona. A continuación, el vehículo chocó contra una valla antes de quedar completamente tomado por las llamas, de acuerdo con los videos y fotos del lugar de los hechos.

La prensa local afirmó que los servicios de emergencias no lograron identificar el cuerpo de la persona que conducía por encontrarse calcinado.

Darya Dugina había sido incluida en la lista de los sancionados por el Reino Unido el pasado 4 de junio de 2022, en el marco de la respuesta de Occidente por la invasión rusa a Ucrania. Había sido apuntada por “brindar apoyo o promover políticas para desestabilizar Ucrania”.

Por el momento, las autoridades no se han pronunciado al respecto; pero el jefe separatista de la República Popular de Donetsk en el este de Ucrania, Denís Pushilin, escribió en su cuenta de Telegram que detrás del ataque están “terroristas del régimen ucraniano” que intentaban matar a Duguin.

