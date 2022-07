Muere trabajador de la "Ley y el Orden" tras recibir varios disparos en el set de grabación

julio 21, 2022 - 7:27 am

1899435

Un hombre de Nueva York que trabajaba en una locación de la serie La ley y el orden fue herido mortalmente de bala la madrugada del martes, antes de que comenzara la filmación del día.

Johnny Pizarro fue encontrado alrededor de las 5.15 am del martes en una calle residencial de la sección de Greenpoint en Brooklyn, con múltiples heridas de bala en la cabeza y la nuca, dijo la policía.

El residente de Queens de 31 años fue llevado a un hospital donde fue declarado muerto. La policía estaba investigando y no se había divulgado información sobre sospechosos o un motivo para el ataque.

Fotografías de prensa tomadas en el lugar del incidente, mostraban al policía acordonando una calle con conos para tráfico en sitios donde habría normalmente autos estacionados. Un vocero de NBC confirmó que no se estaba rodando al momento del tiroteo.

El canal confirmó que Pizarro era miembro del equipo de filmación de la serie, un programa derivado de la larga serie Law & order: special victims unit. Law & order: organized crime está en la producción de su tercera temporada, la cual será estrenada a finales de año.

Pizarro estaba sentado en su auto en la zona en la que se iba a llevar adelante ese día la producción del episodio de la serie. El rodaje finalmente no se hizo. El integrante del equipo técnico era parte de seguridad del set y se encargaba de evitar que autos ajenos a la filmación estacionaran en la zona.

“Estamos terriblemente tristes e impactados tras conocer que uno de nuestros integrantes del equipo de filmación fue víctima de un crimen esta madrugada y que murió como resultado”, dijeron NBC y Universal Television en un comunicado. “Estamos trabajando con las autoridades locales mientras continúan investigando. Nuestros corazones están con su familia y amigos y pedimos respetar su privacidad en este momento”.

Johnny Pizarro, shot dead on 'Law & Order' set, smoked weed with colleague in lead up: sources https://t.co/hKXX0liAM3 pic.twitter.com/xYmMaGnlJz

An impromptu memorial sprang up at the site of Tuesday’s shooting of Johnny Pizarro, a "Law & Order: Organized Crime" crew member.https://t.co/kTKfsx4Vh0 pic.twitter.com/t2s6iAgA31

— Variety (@Variety) July 19, 2022