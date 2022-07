Muere a los 73 años Ivana Trump, primera esposa del expresidente Donald Trump

julio 14, 2022 - 4:00 pm

1897904

Ivana Trump, la primera esposa de Donald Trump, murió en la ciudad de Nueva York, anunció este jueves el expresidente en las redes sociales.

“Me entristece mucho informar a todos los que la amaban, de los cuales hay muchos, que Ivana Trump falleció en su casa en la ciudad de Nueva York”, publicó Trump en Truth Social. “Era una mujer maravillosa, hermosa y asombrosa, que llevó una vida grandiosa e inspiradora. Su orgullo y alegría eran sus tres hijos, Donald Jr., Ivanka y Eric. Estaba tan orgullosa de ellos, como todos lo estábamos de ella. ¡Descansa en paz, Ivana!”.

La familia Trump también emitió un comunicado. “Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestra querida madre, Ivana Trump. Nuestra madre era una mujer increíble: una fuerza en los negocios, una atleta de clase mundial, una belleza radiante, una madre cariñosa y amiga. Ivana Trump fue una sobreviviente.

“Ella huyó del comunismo y abrazó este país”, continuó el comunicado. “Ella enseñó a sus hijos sobre determinación y dureza, compasión y determinación. Su madre, sus tres hijos y diez nietos la extrañarán mucho”.

Los Trump eran una pareja de poder publicitario en Nueva York en las décadas de 1980 y 1990 antes de su igualmente público y complicado divorcio después que Donald Trump conoció a su próxima esposa, Marla Maples. Pero en los últimos años, Ivana Trump se había llevado bien con su exesposo.

MORE: The Trump family: "Our mother was an incredible woman — a force in business, a world-class athlete, a radiant beauty, and caring mother and friend." https://t.co/4QFBNDbXGX pic.twitter.com/wB5VueWpGF

— ABC News (@ABC) July 14, 2022