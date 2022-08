México: hallan cuerpo sin vida de la modelo Yessica Prado

agosto 19, 2022 - 1:07 pm

1906218

El cadáver de la modelo e influencer Yessica Prado fue encontrado sin vida en el kilómetro 20 de la carretera México-Toluca.

Yessica Prado, quien se hacía llamar «Babyy», era originaria de la ciudad de Tampico, en el estado de Tamaulipas, radicaba en la Ciudad de México; sin embargo, el pasado 11 de agosto fue reportada como desaparecida luego de participar en la producción de un sketch para televisión.

https://www.facebook.com/atena.lovelovli/posts/pfbid0hoh7SQjipheuhzSqRSrod7XggxfJro9Dh4qJoQPMzBDDVGCdqM1afMvp1zxA9dWhl

Ese mismo día, su madre Amada Mía Prado trató de comunicarse con ella, pero al no tener respuesta, el 15 de agosto publicó en redes sociales una petición de apoyo para localizarla. “Hola amigos de Cancún y México, estoy muy preocupada por mi hija; salió de casa el jueves y no se sabe nada de ella. No contesta el cel y no llegó a su destino. Por favor, les agradeceré que si la han visto”.

https://www.facebook.com/amadamia.prado/posts/pfbid02pMR1ys3wLDrQwgdpayDqPMcDjJNW1LVSuSaWN3r1FsX8frr5yMsA6Ngj35UFGCp8l

Días después de la desaparición, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) reportó el hallazgo. Presuntamente el deceso se debió a múltiples fracturas y golpes en la espalda ligadas a un atropellamiento. La identificación del cadáver tardó, ya que entre sus pertenencias no se encontró algún documento que la identificara.

Yessica Prado antes de morir

La joven entró al mundo del modelaje a los catorce años en el estado de Veracruz y en su perfil de Facebook, en el que tiene más de treinta mil seguidores, indicaba que trabajaba para Televisa. Además estaba inscrita en la carrera de Ingeniería en Construcción en la Universidad Nacional Autónoma de México (Unam).

El pasado 10 de agosto la joven publicó en su cuenta de Facebook lo que es su último mensaje. “Nunca volveremos a ser así de jóvenes, acepta esa salida, viaja, compra eso que tanto te gusta, regala sonrisas, diviértete, carajo”.

https://www.facebook.com/atena.lovelovli/posts/pfbid02CoCaUtPevuuT86WEAStr23ntTon6UjcqNAhXt6ABqUkvb11iB17VZPq97jsfZdJLl

Tras su asesinato, en las redes sociales cientos de amigos y seguidores de la modelo exigen justicia tras calificarlo como un feminicidio.

Fuente principal de la noticia: El Financiero