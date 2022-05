Médicos chinos se llevan el susto de su vida, cuando presunto muerto por covid revive camino a la morgue (+Video)

mayo 3, 2022 - 11:02 pm

Un grupo de médicos chinos se llevó el susto de vida, cuando trasladaban a un hombre, supuestamente muerto por covid-19 y éste revivió en pleno camino a la morgue, dejando a los galenos en shock.

El hecho ocurrió en Shanghái, China, lugar donde ha surgido un importante brote de covid-19, que ha obligado al confinamiento de la población nuevamente, desde hace cinco semanas, para evitar se siga expandiendo la enfermedad.

El hombre residía en un ancianato y era paciente de covid, su cuerpo era trasladado a la morgue para ser incinerado.

A través de las redes se hizo viral el video, en el que se aprecia, como un hombre anciano que ya estaba dentro de una bolsa mortuaria, comenzó a moverse y los médicos a su lado, asombrados gritan: «Está vivo, no lo cubran más».

Tanto el hogar para adultos mayores como las autoridades se han disculpado por el hecho, una situación que ha generado profunda indignación en toda China y en las redes sociales.

This is the video everyone’s talking about today, showing how a Shanghai nursing home resident is taken away to the morgue in a body bag. At around 38 sec in the video, the staff member backs away and says: «He’s alive. He’s alive, I saw it. Don’t cover him anymore.» pic.twitter.com/Y3HzRRpxUl

— Manya Koetse (@manyapan) May 2, 2022