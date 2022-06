«Me siento maravilloso»: Periodista no se quedó callado ante burlas por camisa apretada ¡super papafroi pues!

junio 1, 2022 - 3:17 pm

Según el medio colombiano Pulzo, el periodista Winton de Farías se hizo viral este fin de semana en las redes sociales, luego de que durante la jornada electoral emitiera un informe desde Santa Marta con una camisa apretada. Eso no pasó desapercibido y fue comentado por miles de usuarios, que encontraron chistosa la forma como se veía el reportero.

La camisa del comunicador fue tema de conversación a más no poder, a tal punto que él mismo quiso responder a las burlas que lo tuvieron como protagonista. Por ejemplo, De Farías le respondió a un usuario que habló del tema en su cuenta de Instagram.

Dice el citado medio que el reportero dejó claro que está orgulloso de cómo se ve y defendió el uso de una camisa tallada como la que vistió. Además, se nota que poco le afectaron los comentarios que recibió, pues optó por asumirlos como envidiosos por lo bien que siente que se ve.

“Envidia, siempre la envidia. Me veo genial porque es una moda que se llama slim fit y se adhiere al cuerpo. Esa camisa es milanesa, pero la gente no sabe de eso. En fin. Me siento maravilloso. Ya quisieran muchos tener el cuerpo que tengo, para ponerse una camisa así“, le dijo el periodista de Noticias Caracol a un usuario en Instagram.

La respuesta del reportero no pasó desapercibida y, de hecho, se viralizó en otras redes sociales. A un grupo importante de personas les pareció que ese pronunciamiento del comunicador también era bastante particular y por eso lo replicaron.

Con información del Pulzo