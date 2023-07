“Matamos al que sea y lanzamos granadas”: filtran audios en el que el Tren de Aragua amenaza y alerta a Colombia

121554

Un reporte reveló audios impactantes que muestran cómo el Tren de Aragua, una notoria organización criminal en Colombia, utilizaba su propio código de ley para imponer su control sobre el tráfico de drogas en Bogotá.

Lea también: https://noticialdia.com/sucesos/abatido-atracador-por-un-polimiranda-en-una-unidad-de-transporte-publico-en-los-proceres/

A través de la extorsión a comerciantes y trabajadoras sexuales, la banda lograba obligar a aquellos que se negaban a cooperar. En los audios obtenidos por fuentes confiables, se puede escuchar a alias Gabriel o ‘El Gordo Gabriel’ coordinado las extorsiones, según el reportaje de RCN.

En una de las conversaciones filtradas, las autoridades identificaron a una trabajadora sexual como Alexandra. El Gordo Gabriel le reafirma su autoridad en la zona y advierte que aquel que no pague tendrá consecuencias negativas.

En los audios también se puede escuchar cómo Gabriel recibía órdenes de Brayan, otro miembro de la banda que se jactaba de su historial delictivo desde la cárcel de La Picota. Las órdenes que recibía eran simples: dinero o muerte.

«Yo te voy a poner en línea con Brayan, porque él dio la luz que la mujer que viéramos entrando para allá se iba a meter en problema con nosotros ¿si me entiende ahora?, le vamos a meter tiros”, dice Gabriel.

Mientras, Alexandra solo se limitaba a responder: “Yo no sé, yo ahí si lo siento, no tengo por qué tener problemas con ustedes, si ustedes lo que me cobraron, yo lo pagué, yo en ningún momento me le corrí ni nada de eso”,

De acuerdo con el reporte, los criminales llevaban un registro de los comerciantes y trabajadoras sexuales que habían pagado sus extorsiones. Además, utilizaban la fuerza para intimidar a aquellos que no cumplían con sus demandas.

“Tú sabes que, si nos joden, matamos a quien sea, entrarnos a tiros, lanzarles granadas a los tipos, todo”, dijo Gabriel.

Además, los audios revelaron la rivalidad entre trabajadoras sexuales venezolanas y colombianas, con las últimas acusando a la banda de extorsión y enviando rumores a las autoridades sociales.

Estas revelaciones se suman a la captura de más de 120 miembros del Tren de Aragua en todo el país. Las autoridades están trabajando incansablemente para desmantelar esta organización criminal y poner fin a su control sobre el sur occidente de Bogotá.

Noticia al Día

Con información de RCN