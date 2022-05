Más del 60 % de emergencias en la frontera colombo-venezolana son atendidas en Colombia

mayo 9, 2022 - 10:21 pm

Más de 10 años tiene inoperativa la sala para intervenciones quirúrgicas en el Hospital Samuel Darío Maldonado, ubicado en San Antonio, estado Táchira. Los habitantes deben pasar la frontera para poder ser atendidos en una emergencia médica.

El pabellón, ubicado en el piso dos del centro de salud de la frontera, que abarca tanto el municipio Bolívar como el vecino Pedro María Ureña, estuvo en remodelación, por varios meses, por una organización internacional.

No obstante, el no cumplir con algunas normas internacionales, en torno a la ubicación de una lámpara y otras medidas, no ha hecho posible la reactivación de la sala.

La explicación fue dada por un médico que labora en las instalaciones sanitarias, quien prefirió no ser identificado. “Aquí, al paciente de emergencia se le estabiliza y luego se remite al Hospital Central de San Cristóbal, Hospital del Seguro Social o al Hospital Militar”, recalcó.

Pese a que el médico cumple con remitir al paciente a un hospital venezolano, la mayoría prefiere trasladarse al vecino país. “En este caso, uno le pide al paciente o al familiar que firme y deje claro que, por cuenta propia, deciden llevarlo a Colombia”, indicó.

“Nosotros lo que tenemos activa es una sala, algo improvisada, para atender a las mujeres que van a dar a luz. Ese servicio sí lo estamos prestando”, resaltó el galeno consultado por el equipo reporteril de La Nación.

Los familiares del paciente, quienes son los que, en su mayoría, toman la decisión de trasladarlo a Villa del Rosario o a Cúcuta, en el departamento de Norte de Santander, solicitan el apoyo, ya sea con la ambulancia del hospital o la de los bomberos, para el traslado hacia la mitad del puente.

“Le explicamos que el apoyo se le presta en el momento en el que la ambulancia, del lado colombiano, ya esté ubicada en la mitad del puente, con la idea de que el carro no se demore mucho tiempo en el tramo binacional, pues podría surgir otra emergencia”, apuntó.

El galeno estimó que más del 60 % de los casos de emergencia que arriban al hospital de la frontera deciden acudir al vecino país y no otros centros, como los de San Cristóbal, “adonde nosotros los remitimos”.

Tanto en Bomberos, como en el Hospital, la gran disyuntiva se presenta al instante de requerir algún repuesto para mantener la unidad activa. A veces los problemas también giran en torno al combustible.

“Son limitantes que siguen vigentes y siempre buscamos la manera de solventarlas. Uno debe ingeniárselas para continuar prestando el servicio”, acotó otra fuente consultada.

10 traslados en el mes de abril

Según funcionarios del Cuerpo de Bomberos, en el mes de abril no se registraron accidentes de tránsito en la ciudad de San Antonio del Táchira, pero, pese a ello, sí hubo solicitudes de servicios al puente, por diversas patologías.

“Algunos requerían el traslado, una vez fueron atendidos en Colombia, y necesitaban retornar a casa”, precisó el funcionario entrevistado, al tiempo que indicaba que otro grupo requería ir a Colombia.

“El mes que acaba de culminar no hubo traslados al puente por accidentes, ya que no se presentaron, sorpresivamente, durante abril”, explicó.

Las solicitudes de traslados las hacen los pacientes desde el hogar o el hospital Samuel Darío Maldonado, adonde asisten, en primera instancia, los afectados.

Aunque se intentó conocer la cifra de traslados que hizo el hospital en el mes de abril, al puente, no se logró obtener este dato.

