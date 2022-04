Madre ucraniana escribió datos de contacto en la espalda de su hija para que sea rescatada en caso que ella muera

abril 6, 2022 - 5:05 pm

Los soldados, al menos, tienen las placas de identificación. Los niños, ni siquiera eso. Así que Oleksandra Makoviy escribió el nombre y el apellido en la espalda de su hija, con la esperanza que si algo le llegara a suceder a ella, su hija pueda ser rescatada.

Es posible que se lo planteara de una forma inocente: «Vira, vamos a jugar». Entonces, en esta nueva cédula de identidad ucraniana, epidérmica en lugar de digital, y ambulante, la madre también puso la fecha de nacimiento y el teléfono de los padres. Un juego desgraciadamente serio, porque en la guerra nunca se sabe qué va a ocurrir. La mente de una persona toma caminos extraños, prácticos o casi aberrantes, impensables en Ucrania hasta hace cuarenta y un días.

El presidente ucraniano se ha referido a esta imagen en su intervención en el Congreso de los Diputados, en España: «Imaginen a las madres que escriben con bolígrafo en la espalda de su hijo su nombre y un contacto de alguien cercano por si los ocupantes matan a los padres para que este niño tenga una pequeña posibilidad de ser salvado», ha aseverado Zelenski.

La historia de Oleksandra ha sido contada por Iuliia Mendel a través de Twitter y ha terminado en The Guardian. «Hasta me sorprendí pensando que, a estas alturas, ¿por qué no hacerle un tatuaje?», concluía la madre en el citado medio.

