Lula “estable” tras operación de cadera

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, pasó su primera noche “estable” tras someterse el viernes a una operación de cadera, e inició sesiones de fisioterapia el sábado por la mañana, anunciaron sus médicos.

Lula, de 77 años, “pasó la noche en condición estable, caminó por la mañana y realizó sesiones de fisioterapia” en su habitación del hospital Sirio Libanés de Brasilia, según el último boletín médico.

Los médicos que lo operaron dijeron el viernes que todo había ido “bien” y que sería dado de alta “el lunes o el martes a más tardar”.

Pero Lula tendrá que suspender su intensa agenda de viajes: estará confinado en Brasilia durante al menos cuatro semanas, aunque pretende “trabajar normalmente” durante su convalecencia.

Su médico, Roberto Kalil Filho, ha asegurado, no obstante, que está “seguro” de que el jefe de Estado se recuperará a tiempo para asistir a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Clima COP28, que se celebrará en Dubái a finales de noviembre.

Se trata de una cita importante para el hombre que se ha erigido en paladín del medioambiente y ha prometido erradicar la deforestación de la Amazonía de aquí a 2030.

La operación, una prótesis completa de cadera para aliviar los dolores de una artrosis, duró poco más de una hora.

Tras colocar una prótesis híbrida, los médicos “aprovecharon la buena respuesta de Lula a la anestesia” para realizar una pequeña cirugía estética de corrección de párpados caídos.

A principios de semana, el exsindicalista se había declarado “muy optimista” ante la inminente operación, con la esperanza de acabar por fin con los dolores que sufría desde hacía más de un año y lo ponían “de mal humor”.

“Voy a cuidarme mucho (…) Estoy seguro de que estaré bien cuando vuelva”, dijo el martes durante su programa semanal “Conversación con el presidente”, transmitido por las redes sociales.

Inicialmente, Lula tendrá que usar un andador “para no perder el equilibrio”, dijo el viernes el cirujano Giancarlo Polisello. Sin embargo, el mandatario no quiere mostrar el menor signo de debilidad ante las cámaras. “No me verán con un andador ni con muletas”, dijo Lula, revelando que había tomado esta decisión por consejo de su fotógrafo oficial.

