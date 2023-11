Los indecisos, voto clave en la elección presidencial en Argentina

184194

En su pequeña clínica de Buenos Aires, la veterinaria Diana Del Río se siente ansiosa por la decisión que tomará en la elección presidencial de Argentina este domingo. Ante la falta de opciones, piensa que votará en blanco.

“Me parte el corazón porque no me parece bien, pero voy a votar en blanco porque no me gusta ninguno de los dos candidatos”, dijo a la AFP esta mujer de 62 años.

“Uno me parece un desquiciado irrespetuoso y el otro no me parece buena persona. Conocemos su accionar de hace muchos años, me parece irrespetuoso desde otro punto distinto”, señaló.

Agobiada por su peor crisis económica en décadas, Argentina elegirá presidente este domingo entre el ministro de Economía peronista Sergio Massa, bajo cuya gestión la inflación anualizada llegó a 143% y la pobreza a 40%, y el líder libertario y ultraderechista Javier Milei, que promete eliminar el Banco Central y dolarizar la economía.

“Muchos se ven sin alternativa. Hay un importante grupo de electores que siente mucho rechazo por ambos candidatos. Ellos pueden ser decisivos”, opinó Benjamín Gedan, director del Proyecto Argentina en el Wilson Center de Washington.

Las encuestas apuntan a un empate técnico entre los dos aspirantes, y en ese panorama las decisiones de último momento serán cruciales.

“El país está dividido mitad y mitad. Yo voy a tomar la decisión en el último momento, después de haber sacado todas mis calculadoras”, refirió Ernesto Velásquez, un empleado en informática de 41 años.

– Desconcierto –

La politóloga Belén Amadeo, de la Universidad de Buenos Aires, explica que el amplio universo de los indecisos surge de la derrota de la conservadora Patricia Bullrich, de la coalición de centro-derecha Juntos por el Cambio, que en la primera vuelta del 22 de octubre sacó 24% de los votos, frente a 37% de Massa y 30% de Milei.

“Toda esa gente se desarticula. Hay un tercio de la población que no sabe por quién votar”, explicó a la AFP, al referirse a los votantes de Juntos por el Cambio.

El panorama para el balotaje es ahora el de “minorías que se enfrentan, y mucha gente angustiada por su elección”, dijo Amadeo.

Un indeciso suele sentir que su elección es la mejor entre dos malas opciones.

María López, una vendedora de 39 años, se declara “muy desconcertada”, pero no quiere votar en blanco. “Ninguno de los dos candidatos me parece buena opción para sacar adelante el país con la crisis que tenemos. Pero son las opciones que hay”, dijo.

En la calle, Juan Cruz Kosiak, un joven de 23 años, reparte volantes publicitarios. Trabaja en la informalidad y el mes pasado ganó 85.000 pesos (unos 252 dólares al tipo de cambio oficial), un poco más de la mitad del salario mínimo.

“Estamos en noviembre y no se puede planear más allá de Navidad”, se quejó. “No puedo votar por ninguno de los dos candidatos, porque no votaría por una persona que hace propaganda política con una motosierra en la mano, ni tampoco voy a votar por Massa porque Massa-presidente no va a solucionar lo que creó Massa-ministro de Economía”, explicó.

– “Una vergüenza” –

Hay quienes han decidido ya su voto, aunque con desagrado. Uno de ellos es Pablo Rivera, de 55 años, quien desde hace 30 mantiene un puesto de venta de flores en la calle, aunque ha perdido a varios de sus clientes que ya no se permiten pequeños lujos como comprarle un ramo.

“Si voto, voto a Milei, porque Massa es impresentable, pero tampoco me gustaría votarlo a Milei. Es una vergüenza este país”, afirmó Rivera en el elegante barrio de Recoleta.

En cambio, para Margarita Pérez, una jubilada de 69 años que acude al mercado callejero de Isidro Casanova, en la periferia de Buenos Aires, el mal menor sería Massa.

“Me inclinaría por Massa porque ya lo conozco, pero la verdad que no sé”, expresó. “Estamos cansados de estos presidentes que no hacen nada por nosotros. Milei me da miedo, no sé si es un hombre inteligente o un loco”.

