Las mayores elecciones de México, únicas en la historia: 98 millones están llamados a las urnas para elegir presidente

Esta jornada del domingo 2 de junio, los mexicanos decidirán quién ocupará la Presidencia los próximos seis años. Deberán escoger entre tres candidatos, dos de ellos mujeres, cada uno con trayectorias muy diferentes. Se trata de la oficialista Claudia Sheinbaum y los opositores Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez.

Lee también: Bukele asumirá su segundo mandato como presidente de El Salvador: Es el más popular en Latinoamérica

Los comicios son considerados los más grandes de la historia mexicana por la cantidad de cargos que hay en disputa. Además de elegir al jefe de Estado, se designarán cargos federales y locales. Se renovará todo el Congreso y nueve estados escogerán a su gobernante: Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán, más la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Por otro lado, se renovarán los congresos locales en 31 entidades federativas y a nivel nacional se elegirán presidencias municipales, alcaldías, sindicaturas, regidurías, concejalías, entre otros cargos comunitarios, según la división administrativa de cada estado.

¿Qué es el PREP?



Al cerrarse las urnas, el Instituto Nacional Electoral (INE) pondrá en marcha el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP). El sistema no cuenta votos, sino que captura y publica la información asentada en las actas de escrutinio y cómputo por los ciudadanos que participan como funcionarios de casilla o mesas electorales. Estos resultados "son preliminares, tienen un carácter informativo y no son definitivos, por tanto no tienen efectos jurídicos", advierte el organismo.

De acuerdo con Guadalupe Taddei Zavala, presidenta del Consejo General INE, se estima que entre las 22:00 y las 23:30 se informará sobre las "tendencias definitivas" del conteo rápido para la Presidencia. En caso de que el comité técnico tenga clara la tendencia firme antes, los resultados podrían conocerse más temprano, precisó.

Noticia al Día/RT