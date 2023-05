94874

-La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, afirmó este martes 16 de mayo, en Nairobi que espera una disposición del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de “avanzar en la paz total”, después de que esa guerrilla advirtiera de que su diálogo con el Gobierno colombiano se halla inmerso en una “crisis”.

“Yo creo que siempre estos procesos tienen sus formas, sus momentos. Lo que yo creo es que hay una disposición del Gobierno de Colombia para avanzar en la paz total”, declaró Márquez a EFE en la capital de Kenia, que visita en el marco de una gira africana que ya le llevó a Sudáfrica y que cerrará este jueves en Etiopía.

“Así que esperamos la misma disposición de estos grupos”, subrayó la vicepresidenta.





“Los colombianos y colombianas, las víctimas, las comunidades en esos territorios están pidiendo a gritos ya que seamos capaces, como seres humanos, de resolver estas diferencias a través del diálogo y permitirles vivir sin miedo, vivir con garantía de derechos”, aseveró la “número dos” del Ejecutivo colombiano.

Preguntada si contempla una declaración del alto el fuego del ELN a corto plazo, Márquez respondió: “El ELN es un grupo difícil. Yo no me atrevería ahorita a decir que sí o que no. Es una tarea que yo se la dejo a la delegación del Gobierno y a la mesa que está en el proceso de discusión”.

Sobre el tiempo que se da el Gobierno para completar el diálogo de paz con esa organización guerrillera, la vicepresidenta señaló a EFE que “el tiempo que este Gobierno tiene son los tres años que nos quedan”.





“No tenemos más. Haremos en estos tres años todo nuestro esfuerzo para avanzar lo más que podamos”, agregó.

Dentro de esos esfuerzos, Márquez valoró el “intercambio de experiencias que aquí en África las tienen, de paz y reconciliación, y de memoria, fundamentales para avanzar en nuestro país y la región”.

Así, la vicepresidenta destacó que “Sudáfrica, con su experiencia que tiene del (sistema segregacionista del) apartheid, ha ofrecido todo el apoyo al Gobierno Colombia en el proceso de paz y, por supuesto, en avanzar en la reconciliación nacional”.





Márquez hizo estas declaraciones después de que el ELN afirmara este lunes en un comunicado que las actuales conversaciones de paz con el Ejecutivo colombiano se encuentran en “crisis”.

“La mesa de diálogos ha entrado en crisis y se requiere claridad de parte del Gobierno para que el camino hacia la paz se despeje”, dijo el Comando Central del ELN, cuya delegación está en La Habana, donde el pasado día 2 empezó una tercera ronda de negociaciones con el Gobierno.

El ELN desaprueba unas declaraciones que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, hizo la semana pasada en un encuentro con almirantes y generales de las Fuerzas Armadas en el que cuestionó el liderazgo de los comandantes de la guerrilla.

Es la tercera vez que la mesa de diálogos establecida el pasado noviembre en Caracas entra en crisis.

El primer bache se sufrió justo después de que el Gobierno anunciara el 31 de diciembre un cese al fuego bilateral que no había sido pactado en la mesa de negociaciones y que el ELN no tardó en desmentir.

El segundo encontronazo se produjo por el atentado del pasado marzo, después de la segunda ronda de negociaciones en México, cuando la guerrilla mató a diez militares en una emboscada en un caserío.

Ambas delegaciones se hallan en plena tercera fase de los diálogos que en esta ronda los reúne en La Habana, y se espera que aborden ahí esta nueva crisis y se pueda alcanzar un alto al fuego.

Notcia al Día/Con información de EFE