Katya Echazarreta será la primera mexicana en viajar al espacio en el quinto vuelo de Blue Origin

Blue Origin enviará al espacio su quinto vuelo tripulado del que formarán parte la primera mujer nacida en México, Katya Echazarreta, y un brasileño, Victor Correa Hespanha, informó este lunes la empresa creada por Jeff Bezos.

Echazarreta, nacida en Guadalajara, se convertirá además, a sus 26 años, en la estadounidense más joven en volar al espacio. Lo hará gracias al programa de astronautas ciudadanos patrocinado por Space for Humanity (Espacio para la Humanidad).

Su vida encarna el sueño americano de cualquier familia inmigrante con comienzos difíciles. Llegó al país con siete años y el proceso de inmigración la mantuvo alejada de su familia cinco años.

«Mi abuela me dijo: ‘recuerda que, aunque estamos separados, estamos bajo el mismo cielo’. Ese mensaje siempre se me ha quedado grabado y habla del potencial poder del Efecto Perspectiva, para entender que todos estamos conectados en el mismo planeta, enfrentando los mismos desafíos sin importar dónde estemos situados físicamente», afirma la joven, citada en la página web de Space for Humanity.

Esta licenciada en ingeniería eléctrica, que trabajó casi cuatro años en un laboratorio de la NASA, fue seleccionada entre más de 7.000 solicitantes de más de 100 países y representará a las mujeres y minorías interesadas en la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas.

Experimentará por sí misma el Efecto Perspectiva junto con Correa Hespanha, de 28 años, quien se convertirá en el segundo brasileño en volar al espacio. Un sueño de niño que cumplirá con la ayuda de Crypto Space Agency, una alianza que tiene como finalidad aliar la tecnología de la industria espacial con el poder financiero de los criptomercados para impulsar la innovación.

La nueva misión, Shepard NS-21, estará integrada además por el inversor Evan Dick, piloto y presidente de Action Aviation Hamish Harding, el aventurero y cofundador de Dream Variation Ventures Jaison Robinson y el explorador y cofundador de la firma de capital privado Insight Equity Victor Vescovo.

Cada tripulante a bordo de la NS-21 llevará una postal al espacio en nombre de la fundación de Blue Origin Club for the Future.

La fecha del vuelo, el quinto tripulado del programa New Shepard, se anunciará próximamente, informa el comunicado.

El sector del turismo espacial está despegando.

Blue Origin ha transportado ya a 20 personas por encima de la línea de Kármán, que marca el comienzo del espacio según la convención internacional, a una altitud de 100 km.

El cohete New Shepard es totalmente reutilizable y funciona con hidrógeno líquido y oxígeno, que no libera gases de efecto invernadero a la atmósfera.

El propio Bezos, también fundador de Amazon, participó en el primer vuelo tripulado de New Shepard en julio de 2021.

El principal competidor de Blue Origin para este tipo de vuelo es Virgin Galactic.

