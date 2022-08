‘Jurassic Race’, la carrera con disfraces de dinosaurios en la que se compite por ser el T-Rex más rápido (+Video)

agosto 26, 2022 - 4:47 pm

1908042

El evento llamado ‘Jurassic Race’, el cual es catalogado como una carrera con personas disfrazadas de dinosaurios T-Rex, se llevó a cabo el domingo 21 de agosto. Las personas corrieron en Emerald Downs Racetrack, un hipódromo situado en Auburn, Washington.

En esta actividad las personas se ponen los disfraces de la extinta especie y recorren alrededor de 100 metros con el objetivo de ser el T-Rex más rápido.

La noticia se hizo viral, puesto que las personas en las redes sociales la tomaron con gracia, compartiéndola en reiteradas oportunidades.

La misma cuenta de Emerald Downs publicó el video de la carrera de con las personas disfrazadas de dinosaurios T-Rex. “El T-Rex Derby 2022 en Emerald Downs Han pasado 3 AÑOS desde que la carrera Emerald Downs T-Rex Race se hizo viral en todo el mundo. La carrera del domingo contó con aproximadamente 150 T-Rexers de élite que enfrentaron la distancia de 1/16 de milla en el óvalo de Emerald Downs. Seguimiento rápido”, se lee en la descripción del tuit.

The T-Rex Derby 2022 at Emerald Downs

It's been 3⃣ YEARS since the Emerald Downs T-Rex Race when viral around the world.

Sunday's race had roughly 150 elite T-Rexers tackling the 1/16-mile distance on the Emerald Downs oval.

Track Fast. Run!#trexderby #trexrace #emeralddowns pic.twitter.com/8T7Exj4XLa

— Emerald Downs (@EmeraldDowns) August 22, 2022