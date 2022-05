Jovencita derribó a ladrón con llave de Kung fu (+Video)

mayo 23, 2022 - 6:23 pm

Una joven mujer derribó a un ladrón gracias a la llave de kung fu que le enseñó su padre, cuando ella tenía tan solo 10 años de edad.

De acuerdo a un reporte de América Noticias, todo ocurrió durante un intento de robo en Perú por parte de dos sujetos en moto, cuando la mujer estaba en la puerta de su casa. Los sujetos, rápidamente, se hicieron con su teléfono celular.

“Él ya tenía mi celular, que se lo lleve, pero ya quería meterme a mi casa porque ya me robó. Empezó a arrastrarme, se generó lo del pie, tengo una herida abierta. Después de eso no me soltaba y yo tenía miedo que la rueda de la moto me agarre la pierna porque yo estaba tirada en el piso”, comentó la muchacha, identificada como Camila Mí, de 18 años de edad, al mencionado medio de comunicación.

Precisó, que el incidente, ocurrió exactamente en el pasaje Waycapata, en San Luis.

En el video presentado por el medio, se observa a la joven saliendo de su vivienda cuando de pronto aparece una moto con dos sujetos. Uno de ellos le arrebata su celular, ella se resiste al robo y pide auxilio a los vecinos. En ese momento, salen todos y capturan del delincuente.

Ella, antes, los repele con la técnica de kung fu. Camila explicó que temió por su integridad física. Fue entonces que aplicó lo enseñado por su padre. No estaba segura si los hombres solo pretendían quitarle su celular.

Posteriormente, las autoridades policiales peruanas identificaron al perpetrador. El detenido responde al nombre de Alberto Alvarado Rojas, de 20 años de edad, de quien se supo es un hombre de nacionalidad venezolana.

Los agentes detallaron que entre sus pertenencias se encontró un cuchillo y otros documentos. El delincuente fue puesto a disposición de las autoridades judiciales.

Con información de América Noticias / Caraota Digital