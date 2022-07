Joven con cáncer no pudo ir a su graduación y el rector llevó su título al hospital (+Video)

julio 27, 2022 - 5:12 pm

1901104

Elvis González es un joven colombiano que no pudo ir a su graduación debido a que está hospitalizado con cáncer.

La historia del joven, quien padece de leucemia, conmovió las redes sociales convirtiéndose en viral en Colombia y parte del mundo.

Elvis, tras años de esfuerzos, culminó la carrera de Diseño Gráfico en la Universidad Autónoma del Caribe, situada en Barranquilla.

Leer más noticias: Jirafa interrumpe propuesta de matrimonio y se vuelve viral (+Video)

El joven de 28 años de edad padece de cáncer motivo por el cual fue hospitalizado para cumplir con tratamiento y esto le impidió asistir al acto de grado en la universidad.

Esta es la parte de la historia que impactó a las personas en la Internet, y es que Mauricio Molinares, quien es su profesor, acudió hasta el cuarto 401 donde se encontraba el joven y le entregó el título universitario.

“Pues hermano, felicitaciones, vamos a graduarte. Los médicos no permiten que puedas ir a graduarte a la universidad, pero si tú no vas allá, nosotros venimos acá”, le expresó Mauricio a Elvis.

Asimismo, el rector de la universidad se apersonó hasta el hospital vestido con la toga, el birrete y en sus manos el título, dejando sorprendidos a todos por el gesto que habían tenido las autoridades de la institución.

“Aquí, en esta bolsa, yo he traído tu toga y tu birrete. Yo ya me he acabado de mudar aquí abajo en la puerta de la clínica”.

Joven recibió su título universitario

Por su parte, González estaba acompañado por familiares, quienes estaban en el momento en el que le otorgaron el reconocimiento como diseñador gráfico.

“A la Universidad Autónoma del Caribe, muchas gracias por todo el apoyo y por toda la dedicación que me dieron para poder convertirme en un profesional”, fueron las primeras palabras del joven para el medio Noticias Caracol.

Sin duda, son muchos los profesores que tienen un compromiso con los alumnos. Usuarios en redes sociales aplauden el gesto tanto del docente como el de la universidad.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en el link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Con información de Noticias Caracol