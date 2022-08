JK Rowling es amenazada tras apoyar a Salman Rushdie: «No te preocupes, tú eres la siguiente»

agosto 15, 2022 - 8:01 am

La escritora británica JK.

Rowling recibió un comentario amenazante en Twitter, luego de manifestar su apoyo al escritor Salman Rushdie, quien sufrió un ataque con cuchillo el viernes durante un evento en Nueva York.

«Noticias horribles. Me siento muy mal en este momento. Que estés bien», expresó Rowling el viernes, en relación con el incidente con Rushdie. Horas después, un usuario, identificado en la red social como Meer Asif Aziz, comentó al hilo del tuit: «No te preocupes, tú eres la siguiente», recoge el medio británico Daily Mail.

La autora de la saga de Harry Potter acudió al soporte de Twitter con la esperanza de que se tomaran medidas contra el autor de la amenaza, pero la empresa le informó que no había encontrado violaciones a su reglamento en el contenido denunciado. Sin embargo, Rowling insistió y, tras criticar los lineamientos de la red social, la publicación y la cuenta de Aziz ya no se encuentran disponibles en la plataforma.

Aziz se describía en su perfil como un estudiante y activista social, político y de investigación, residente en Karachi (Pakistán), nacido en 1999. Al respecto, el diario británico asegura que es un extremista islámico que respalda a Irán y que anteriormente había elogiado en uno de sus tuits al atacante de Rushdie.

Rowling agradeció el apoyo y la preocupación que le expresaron sus seguidores y confirmó que la Policía está informada del incidente, dando a entender que no es la primera vez que acude a las autoridades por amenazas.

To all sending supportive messages: thank you 💕 Police are involved (were already involved on other threats).

.@TwitterSupport These are your guidelines, right?

"Violence: You may not threaten violence against an individual or a group of people. We also prohibit the glorification of violence…

"Terrorism/violent extremism: You may not threaten or promote terrorism…" pic.twitter.com/BzM6WopzHa

— J.K. Rowling (@jk_rowling) August 13, 2022