Hoy la hermosa Demi Lovato está de cumpleaños (+Video)

Tal día cómo hoy, nació en Albuquerque, Estados Unidos, Demetria Devonne Lovato, mejor conocida artisticamente como Demi Lovato.

La famosa intérprete de temas como «Cool For The Summer», «Made In The USA», «Heart Attack», «Skyscraper» y «Neon Lights» comenzó a temprana edad, actuando en la serie de televisión Barney y sus amigos, donde interpretó a Angela.

En 2008, interpretó a Mitchie Torres en la película original de Disney Channel Camp Rock, así como su secuela Camp Rock 2: The Final Jam junto a los Jonas Brothers. También protagonizó otra película para la cadena, Programa de Protección para Princesas junto a Selena Gomez. Adicionalmente, Lovato protagonizó la serie original, Sunny entre estrellas como Sonny Munroe.

Sobre su carrera musical, firmó un contrato con la compañía discográfica Hollywood Records en 2008 y en ese mismo año, lanzó su álbum debut, Don’t Forget, que debutó en la posición número dos de la lista Billboard 200 de los Estados Unidos y posteriormente, la RIAA lo condecoró con un disco de oro gracias a ventas superadas a 500 000 copias.

Demi Lovato con tan solo 23 años ha pasado por muchas facetas que la caracterizan como una mujer positiva, entre esas tantas está su trabajo como activista social en la que destaca su papel de portavoz de anti-bullying en la organización PACER, la cual apoya y busca soluciones para jóvenes víctimas del bullying, cabe resaltar que Lovato sufrió acoso escolar cuando tenía diez años.

¡FELICES 23, DEMI!

