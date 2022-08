Hemiscyllium, una especie de tiburón que camina sobre la tierra (+Video)

agosto 10, 2022 - 4:45 pm

La noticia de esta especie de tiburón que camina sobre la tierra se ha hecho viral en las redes sociales. Además, pueden sobrevivir en ambientes con poco oxígeno.

Los Hemiscyllium o tiburones andantes, es un género de tiburones que usan sus aletas para moverse en aguas pocas profundas. Un grupo de excursionistas presenció y grabó a uno de estos escualos y las imágenes fueron publicadas por Discovery Channel.

La especie de tiburón fue avistada nadando en las aguas de la costa de Papúa Nueva Guinea en Oceanía.

El grupo de investigadores de Discovery Channel relató a Live Science que estos desarrollaron la capacidad de caminar porque de esa manera buscaban comidas en zonas que otros tiburones no podían.

Tienen aproximadamente un metro de longitud, cazan cangrejos y otro tipo de invertebrados marinos, utilizando sus aletas como si caminasen para lanzarse encima de la presa.

