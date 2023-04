81500

El Twitter de Elon Musk comenzó el jueves una purga de las marcas de verificación azules de los usuarios que no se han registrado en su servicio de suscripción. De esta forma, desaparecieron las marcas de las cuentas de periodistas, académicos y algunas celebridades.

La implementación inicial del cambio pareció ser bastante problemática, ya que los “chequeos” azules desaparecieron y reaparecieron en algunas cuentas. Varias cuentas verificadas de alto perfil tampoco parecían perder sus marcas, al menos al principio.

Entre las cuentas que ya no tienen una marca de verificación azul están la del papa Francisco, el canciller de Alemania Olaf Scholz y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.

Twitter dijo anteriormente que «comenzaría a reducir» las marcas azules otorgadas bajo su antiguo sistema de verificación, que enfatizaba la protección de usuarios de alto perfil en riesgo de suplantación, el 1 de abril. Para permanecer verificado, aseguró Musk, los usuarios tendrían que pagar US$ 8 mensuales para unirse al servicio de suscripción Twitter Blue de la plataforma, que ha permitido que las cuentas paguen por la verificación desde diciembre.

No obstante, Twitter eliminó la marca de verificación de una cuenta de The New York Times, un medio que Musk ha criticado repetidamente, y cambió el lenguaje en su sitio de una manera que no revela específicamente por qué se verifica a los usuarios.

Con información de CNN/EFE