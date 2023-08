141422

-Una carta escrita en 1982, cuando el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama tenía 21 años, exploraba temas relacionados con la homosexualidad y compartía sus pensamientos sobre su propia identidad sexual.

Barack Obama comparte su fantasía sexual con hombres en una carta a su exnovia. Foto: Referencial

Según informa el New York Post, la carta, dirigida a Alex McNear, quien había tenido una relación con Obama durante su tiempo en el Occidental College de Los Ángeles, revela que el joven Obama escribió sobre una conexión intelectual con los hombres, pero insistió en que esto se limitaba a su imaginación. En sus propias palabras, “hago el amor con hombres todos los días, pero en la imaginación”.

En la carta, Obama profundiza en sus reflexiones sobre la homosexualidad y cómo podría ser una forma de escapar de la rutina de la vida cotidiana. Expresó que creía que la homosexualidad era un intento de alejarse del presente y evitar perpetuar la farsa de la vida terrenal. Además, Obama exploró la idea de una mentalidad andrógina, expresando su deseo de pensar en términos de personas en lugar de en términos de género.

Fragmento rescatado

Este fragmento de la carta, que fue redactado por Alex McNear en una versión posterior, ha sido rescatado por el historiador David Garrow y forma parte de su obra “Rising Star”.

El autor Harvey Klehr transcribió a mano la porción redactada de la carta y la proporcionó al New York Post, ya que la carta en sí está en posesión de la Universidad de Emory, que no permite fotografiarla ni sacarla del lugar.

A pesar de la revelación de esta carta, no es el primer ejemplo de expresiones sexuales o fantasías de figuras públicas. Según el mismo New York Post, David Garrow, el biógrafo de Obama, mencionó que no hay nada inusual en las reflexiones juveniles de Obama y que es “noticia de registro público” que la mayoría de las personas tienen fantasías sexuales en algún momento de sus vidas.

Noticia al Día/Con infomación de New York Post