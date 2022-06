Golpeó a la novia tras perder en plena celebración de matrimonio un juego (+Video Viral)

junio 15, 2022 - 2:02 pm

Llegar al matrimonio es el mayor anhelo de una pareja enamorada, y la celebración de este deja huellas y recuerdos que perdurarán en el tiempo.

Este miércoles, las redes se llenaron de indignación tras difundirse un video, en el que se ve a unos recién casados participando de un juego, en el que se ven muy animados, pero lo peor ocurrió después, cuando la hermosa novia ganó el reto en el que participaba con su desposado novio y de premio recibió un poderoso y brutal golpe, sin que nadie la defendiera.

El hecho ocurrió en la República de Uzbekistán, un país de Asia Central. Según los informes, como publicó el diario británico Mirror, el incidente ocurrió cuando la pareja estaba en el escenario de su fiesta y el animador los hizo participar en una competencia.

De acuerdo con el registro, la novia parece ganar en el juego al levantar un brazo como señal de que completó el objetivo, mientras una mujer a su lado comienza a aplaudir.

Sin embargo, el hombre, aparentemente derrotado por su esposa en la competencia, también levanta su brazo después que ella para demostrar que terminó la tarea.

El novio parece procesar el hecho de que perdió en el juego y al mirar a su esposa le dio un fuerte golpe en la cabeza.

De acuerdo con la publicación del medio británico, se desconoce qué sucedió después de la filmación, registro que se ha vuelto viral en las redes sociales de Asia central.

En Uzbekistán las agencias tampoco informaron sobre la aplicación de la ley frente a este hecho.

