Familia que celebraba el 4 de julio causó una fuerte explosión con fuegos artificiales (+Video)

A través de las redes sociales se hizo viral un video en el que se ve cuando una familia que celebraba el 4 de julio causó una fuerte explosión con fuegos artificiales.

Es normal que los ciudadanos estadounidenses, durante la celebración del 4 de julio, Día de la Independencia, realicen festejos en conmemoración a este día.

En las imágenes quedó grabado el momento en el cual integrantes de una familia se encontraban sentados en la parte de enfrente de las casas.

El audiovisual deja ver cuando estas personas estaban encendiendo fuegos artificiales el lunes 4 de julio. Por poco la celebración termina en tragedia, puesto que la pirotecnia comenzó a explotar en el suelo.

Esto generó una nube de humo y aterrorizó a las personas que se encontraban reunidas en el sitio. Según lo que se puede observar en el video, el incidente no dejó heridos, solo quedó en susto.

Reacciones en redes sociales del 4 de julio

Usuarios en redes sociales han reaccionado a través de comentarios donde expresaban su asombro por el incidente, que aseguran pudo haber ocasionado daños, ya que en el sitio había niños.

Parte de los comentarios que se pueden leer en el tuit son:

“Qué no hacer el 4 de julio”, “Las madres que tienen el reflejo de llevar a su bebé cuando hay peligro siempre me impresionarán”, “Menos mal que había supervisión de un adulto…”, “La pólvora es peligrosa, pero no aprenden…”.

“A todos los que les encanta tronar cohetes, les pasarán cosas como estas, y PEOR todavía SEPÁNLO… contaminan, el ruido, dejan un cochinero (por lo general los truenan, pero no limpian) Déjenselo a los profesionales”.

Otros tomaron el hecho como algo cómico y lo dejaron saber:

“Pensé que esto solo pasaba en Tultepec”, “Es lo que mi papá se imagina cuando me ve con pólvora en las manos”, fueron algunos de los comentarios de los internautas.

El video, hasta los momentos, lleva más de 38.5 millones de reproducciones en Twitter.

