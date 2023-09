Extenista revela los abusos de su entrenador: Fui violada tres veces al día

156094

Una ex estrella del tenis reveló que su entrenador la violaba cuando era niña tres veces al día.

Y describió la impactante experiencia como estar atrapada “en prisión” desde los 12 años, informa The Sun.

La prodigio francesa Angelique Cauchy comenzó a trabajar con el entrenador Andrew Gueddes en 1999 en el Club de Tenis Sarcelles en el norte de París.

Sin embargo, a las pocas semanas, Gueddes, violador de niños condenado, comenzó a acosar sexualmente a Cauchy.

Cauchy reveló que su entrenador la violó 400 veces desde que tenía 12 años e incluso la convenció falsamente de que tenía SIDA.

Al testificar ante el parlamento francés, la ex tenista contó su horrible experiencia con Andrew Geddes, quien fue sentenciado a 18 años de prisión por la violación y agresión sexual de cuatro niñas en 2021.

Durante el juicio, el tribunal conoció los brutales abusos sexuales sufridos por el hombre de 55 años, que a menudo grababa, en su casa, en su coche o en el club de tenis.

Cauchy, que ahora tiene 36 años, comenzó a trabajar con Geddes en el Club de Tenis Sarcelles, París.

A los pocos meses comenzaron los abusos y el entrenador le dijo: «Sabes, a veces sucede en las relaciones entre entrenador y estudiante, pasamos mucho tiempo juntos, es normal».

Dijo que, al principio, Geddes la llevaba a ver jugar al Paris Saint German FC en su estadio. Durante dos años, dijo, la relación rápidamente se volvió abusiva y él la violó 400 veces.

Con desgarradores detalles, contó al Palacio Borbón cómo él la violó tres veces al día durante un período de dos semanas en un campo de entrenamiento.

‘Viví las dos peores semanas de mi vida. Pensé muchas veces en suicidarme. Me violó tres veces al día. La primera noche me pidió que fuera a su habitación y no lo hice, luego entró en la mía. Estuve en prisión’, dijo.

Ella describió cómo él la había manipulado tanto que ella comenzó a visitar voluntariamente su habitación por la noche.

«Las noches siguientes, parece una locura, pero fui allí sola y subí esos 13 escalones que me separaban de su habitación», explicó.

Luego, Geddes manipuló emocionalmente y engañó a la Sra. Cauchy, convenciéndola de que él le había contagiado el SIDA.

‘Vino a decirme un día: ‘Tengo sida, eso seguro, te lo conté’. A finales de los 90 era algo que me daba mucho más miedo que ahora, me paralizaba. Viví desde los 13 hasta los 18 años pensando que tenía SIDA. Pero me mintió, sólo para destruirme. Quizás fue incluso más destructivo que la violación», dijo a France Info .

