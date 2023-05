Estos son los invitados y ausentes de la coronación de Carlos III

89077

La coronación de Carlos III como rey de Inglaterra reunirá este sábado a miles de personas en Londres. Concretamente, se espera que acudan más de 2.000 personalidades, entre ellos políticos internacionales y un centenar de jefes de Estado de todo el mundo. Sin embargo, también habrá notables ausencias.

Entre los invitados que asistirán a la coronación, la presencia del rey español Felipe VI y la reina Letizia está confirmada, así como la del presidente francés, Emmanuel Macron, y la de la mujer del presidente estadounidense, Jill Biden. También se prevé la asistencia de representantes de la Iglesia y diferentes religiones, jefes de gobierno y ministros de Exteriores y galardonados con el premio Nobel.

Meghan Markle y la duquesa de York no acudirán

Pero hay miembros de la famliia real británica que no acudirán, como la duquesa de Sussex, Meghan Markle. No obstante, según diarios locales como The Telegraph, se espera que la gran mayoría de ellos estén presentes durante el gran día de Carlos III, incluidos primos y nietos del monarca.

El príncipe Harry y la duquesa de Sussex, Meghan MarkleEl príncipe Harry y la duquesa de Sussex, Meghan Markle.

La ausencia de Markle, que permanecerá en California con sus hijos el príncipe Archie y la princesa Lilibet, llega marcada por la tensión que han suscitado las revelaciones condenatorias del príncipe Enrique sobre su padre, Carlos III, su hermano mayor, el príncipe Guillermo, y otros miembros de la realeza en su reciente libro de memorias. Un episodio tras el que la pareja recibió la petición de desalojar Frogmore Cottage, la casa dentro de la finca del rey Carlos de Inglaterra en el castillo de Windsor.

Tampoco acudirá a la ceremonia de coronación la duquesa de York y madre de las princesas Beatriz y Eugenia, Sarah Ferguson. Como ella misma explicó en Goodmorning britain, no ha sido invitada por estar divorciada del príncipe Andrés, pero sí se prevé que esté presente en una reunión privada tras el evento en Westminster.

El príncipe Guillermo junto a su mujer, Kate Middleton, y sus hijos, la princesa Carlota y el príncipe JorgeEl príncipe Guillermo junto a su mujer, Kate Middleton, y sus hijos, la princesa Carlota y el príncipe Jorge GTRES/AARON CHOWN

De los reyes de España a los príncipes de Japón: los invitados de la realeza

A la ceremonia de coronación, además, asistirán múltiples miembros de la realeza de todo el mundo. Entre la exclusiva lista de invitados se encuentran los nombres de los reyes Felipe VI y Letizia, según confirmó Zarzuela a mediados de abril. Ambos llegarán a Londres este viernes y estarán unas 24 horas, puesto que el jefe del Estado tiene previsto asistir el día 6 por la noche a la final de la Copa del Rey. No se espera, sin embargo, que acuda el emérito Juan Carlos I.

Ha confirmado igualmente su aparición el Príncipe Alberto II de Mónaco, que irá acompañado por su esposa, la princesa Charlene. Por su parte, el rey de Suecia, Carl XVI Gustaf, planea asistir a la ceremonia pese a estar recuperándose de una operación de corazón junto con la heredera al trono sueco, la princesa Victoria. También llevará a su sucesora el rey Guillermo Alejandro de los Países Bajos, que acudirá con la reina Máxima y la princesa Catalina Amalia de Orange.

El rey Guillermo Alejandro de Países Bajos junto a la reina Máxima y sus hijas, las princesas Amalia y ArianeEl rey Guillermo Alejandro de Países Bajos junto a la reina Máxima y sus hijas, las princesas Amalia y Ariane.

Otros de los miembros de la realeza que también prevén estar presentes durante la coronación son el príncipe Akishino de Japón y su mujer la princesa Kiko; el príncipe Federico de Dinamarca y su esposa la princesa María, que representarán a la reina Margarita tras someterse recientemente a una cirugía de espalda; y el príncipe Haakon Magnus de Noruega y su mujer la princesa Mette-Marit, que harán lo propio con el rey Harald V y la reina Sonja.

Jill Biden, Macron y otros políticos en la lista de Carlos III

La lista de personalidades del mundo de la política que acudirán a la coronación de Carlos III tampoco ha sido confirmada aún, pero muchos sí han hecho pública su invitación y presencia. El primero de ellos fue el presidente de Polonia, Andrzej Duda, un anuncio al que terminó sumándose su homólogo francés, Emmanuel Macron, quien asistirá acompañado de su cónyuge Brigitte Macron para demostrar su “amistad, respeto y estima” por Reino Unido y su rey.

Asimismo, ha asegurado que asistirá el nuevo primer ministro de Escocia, Humza Yousaf, pese a haber prometido hablar en un mitin independentista en Glasgow más tarde el mismo día del evento real, según The Telegraph. Por su parte, los tres presidentes de las instituciones de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, Roberta Metsola y Charles Michel, han confirmado también su presencia.

Sin embargo, no estará en la abadía de Westminster el presidente estadounidense, Joe Biden. Será su mujer, Jill Biden, la encargada de representar a Estados Unidos junto con una comitiva aún sin anunciar. Estará ausente del mismo modo Dominic Raab, el político británico conservador que dimitió como ‘número dos’ del Gobierno tras ser acusado de supuesto acoso laboral a funcionarios durante su paso por diferentes carteras ministeriales.

Más de 450 ganadores de la Medalla del Imperio Británico

Carlos III ha invitado igualmente a la coronación a más de 450 ganadores de la Medalla del Imperio Británico “en reconocimiento a las contribuciones realizadas por destacados voluntarios”. Muchos de ellos tuvieron un rol fundamental durante el confinamiento por el coronavirus, según anunció la Casa Real británica en su página web.

Uno de esos invitados es Max Woosey, un joven de 13 años que cuando apenas tenía diez decidió acampar en su jardín para recaudar dinero para el Hospicio de North Devon. Hasta la fecha ha conseguido más de 600.000 libras esterlinas, dinero con el que se paga el sueldo de 16 enfermeras comunitarias. Una hazaña que recientemente le ha valido el premio Unsung Hero.

Además, se espera que 400 jóvenes en representación de organizaciones benéficas tengan la oportunidad de ver el servicio y la procesión desde la Iglesia de Santa Margarita en Westminster. Algunas de las asociaciones con las que están vinculados con los Scout, The Prince’s Trust, The Prince’s Foundation y Ebony Horse Club.

Noticia al Día con información de RTVE