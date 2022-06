Estados Unidos espera que España reciba a un “número significativo” de refugiados centroamericanos

junio 2, 2022 - 2:00 pm

Estados Unidos espera que España se comprometa a acoger a un “número simbólico, pero significativo” de refugiados centroamericanos, según reveló la web estadounidense Axios, citando documentos preparatorios de la Cumbre de Las Américas, que se celebra en Los Ángeles (California) entre el 6 y el 10 de junio.

La contribución de España —que podría duplicar o triplicar el número de trabajadores temporeros procedentes de dicha región— complementaría otra más importante de Canadá y supondría una importante baza política para la Administración Biden, presionada por la llegada masiva de refugiados centroamericanos hasta su frontera sur.

Fuentes diplomáticas no han querido comentar esta información, pero han confirmado que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, viajará la semana próxima a Los Ángeles para participar como invitado en la cumbre hemisférica. España ya ha asistido en otras ocasiones como observador a estas reuniones, cuya primera edición se celebró en Miami (Estados Unidos) en 1994; y la última, a la que no acudió el presidente Donald Trump, en Perú en 2018. La organización de esta cumbre internacional está suponiendo un quebradero de cabeza para el Departamento de Estado, que no ha invitado a Cuba, Venezuela y Nicaragua, lo que ha llevado a un grupo de países, encabezados por México, a amenazar con no asistir si hay vetos. A pocos días de su inauguración, aún no se ha cerrado la lista de asistentes.

La acogida en España de refugiados centroamericanos se abordó en la primera reunión que el Grupo de Trabajo España-Estados Unidos sobre Centroamérica celebró en Madrid el pasado 25 de mayo, con sendas delegaciones presididas por el secretario de Estado para Iberoamérica y el Caribe, Juan Fernández Trigo, y la subsecretaria adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Emily Mendrala. Según Exteriores, en la reunión ―en la que también participó el Ministerio de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones― se discutieron “propuestas y acciones para abordar de manera conjunta y con los países de la región los desafíos que plantean el desplazamiento forzado y los movimientos migratorios irregulares desde Centroamérica”.

