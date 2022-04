Esta mujer llamó a la policía y dijo «vengan a buscarlos, ya no los quiero» luego de matar a su hijos de 3 y 5 años

abril 13, 2022 - 10:40 am

1876456

El diario digital https://www.elnuevoherald.com/ postea esta horrenda noticia: Una mujer mató a sus hijos de 3 y 5 años y llamó a la policía y dijo «vengan a buscarlos, ya no los quiero» al entrar los oficiales al apartamento se encontraron con una horrible escena.

Así lo reseña el diario de Miami:

Una mujer que fue acusada de dos cargos de asesinato en primer grado dijo a policías “vengan a buscarlos, ya no los quiero” refiriéndose a sus dos hijos de 3 y 5 años, hallados atados y muertos en un apartamento en Little River, Miami, de acuerdo con el informe policial. El Departamento de Policía de Miami dijo este miércoles que Odette Lysse Joassaint, de 41 años, enfrenta cargos por la muerte del niño de 3 años y la niña de 5 años que estaban boca abajo en un cama, atados de los brazos, piernas y cuello. Agentes acudieron el martes a las 8 p.m. a la vivienda ubicada en el 131 NE 75Th St. luego de que una mujer estuvo llamando continuamente al servicio de emergencias 911 y no decía el motivo de su llamada.