Espeluznante: Niño de ocho años fue torturado hasta la muerte por sus tíos en Dominicana

216958

Un terrible hecho consternó a la población de Verón, en Punta Cana, República Dominicana. Un niño de ocho años fue torturado y violado por una tía y su esposo. La propia mujer declaró que atacaba a su sobrino con “cable, machetes y cuchillos”.

Lee también: Hallan osamenta en los Puertos de Altagracia, sería de un expresidiario

De acuerdo a las versiones, la tía del infante además de violarlo, le propinó 147 estocadas en diferentes partes del cuerpo, según el médico legista.

La víctima fue identificada como Cristopher Colomé.

La noche del sábado 13 de enero de 2024, el niño fue llevado sin signos vitales al hospital de la zona por la tía Carmen Jiménez y González Valencio Rojas, indicó Listín Diario.

Tras la investigación, se conoció que el pequeño residía desde hace aproximadamente ocho meses en una vivienda con sus tíos donde pasó por un terrible calvario, ya que constantemente era maltratado.

En el centro hospitalario le detectaron heridas múltiples, así como los preocupantes signos de tortura y “mutilación”. Las heridas en su cuerpo le produjeron un «shock hemorrágico, shock hipovolémico, shock séptico, desprendimiento de seis de sus dientes”.

Carmen Jiménez confesó haber torturado a su sobrino “con cuchillos, machetes y con un cable, ya que a su juicio el niño era inquieto”.

Sobre este caso, un tribunal impuso como medida de prisión preventiva 18 meses a Cristina Jiménez y a González Valencio Rojas, su pareja.

La tía fue enviada a la cárcel de mujeres de Higüey, mientras que Valencio Rojas cumplirá la citada medida en la cárcel CCR-14 de Anamuya, señaló el medio dominicano.

La madre no podía cuidarlo

Los medios dominicanos también recogieron la versión de los padres del pequeño, quienes afirmaron que no podían cuidarlo.

«Yo tengo cinco hijos y no podía tenerlos todos, por eso el padre del niño se lo llevó a la tía, pero yo siempre llamaba y me decía que todo estaba bien, no entiendo por qué ella hizo eso», alegó la madre del niño.

Mientras tanto, el padre del niño Santiago Colomé Jiménez, quien es hermano de la acusada, dijo que “no veía al niño desde noviembre, pero que daba a la mujer unos 100 dólares cada 15 días para su manutención”.

El presidente de República Dominicana, Luis Abinader se mostró partidario de “endurecer las penas” y, según Infobae, agregó que la tía no paga este crimen “ni con 200 años de cárcel”.

Noticia al Día/ Listín Diario