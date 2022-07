En medio de la guerra, impulsan la aprobación del matrimonio igualitario en Ucrania

julio 13, 2022 - 7:53 pm

1897722

-La guerra por la invasión rusa no es un obstáculo para impulsar el avance en el reconocimiento de los derechos humanos de las personas LGBTIQ+ en Ucrania.

Así lo creen los activistas que han promovido una petición para que se legalice el matrimonio entre personas del mismo sexo. La petición ya tiene más de 28.000 firmas, lo suficiente para que el presidente Volodimir Zelenski tenga que considerar la propuesta en un plazo de 10 días.

Cualquier petición en Ucrania que reúna más de 25.000 firmas activa automáticamente la consideración del Presidente. Sin embargo, esto no garantiza ningún cambio en la ley actual.

Si bien la homosexualidad no es ilegal en Ucrania, aún no se reconocen los matrimonios ni las uniones civiles homosexuales. Esto ha causado problemas para las personas LGBT que se inscribieron en el Ejército luego de la invasión de Rusia, ya que si alguien en una relación del mismo sexo muere, su pareja no puede recoger su cuerpo ni enterrarlo.

“En este momento, cada día puede ser el último”, es uno de los argumentos principales para impulsar la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo en Ucrania en medio de la guerra.

“Es importante que las personas LGBTQ tengan derecho a ver a su pareja y sacar su cuerpo de la morgue, y buscar una compensación si es necesario”, explicó a la BBC Oksana Solonska, gerente de comunicaciones de medios de Kyiv Pride.

Lea también: Netflix escoge a Microsoft para administrar publicidad en su plataforma

Para recibir en tu celular ésta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en el link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Noticia al Día con información de Monitoreamos