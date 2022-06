Empleado de Burger King arrojó bebida a clientes en Miami (+Video)

junio 9, 2022 - 4:48 pm

Un empleado de la empresa de comidas rápidas, Burger King, arrojó una bebida de refresco a una cliente en el rostro.



El incidente ocurrió cerca de las 12:30 de la madrugada del martes 7 de junio, en un restaurante de comidas rápidas de Hallandale Beach.

La acción del empleado de Burger King, quedó registrado en cámaras de seguridad, siendo viralizado en las redes sociales.

En la grabación se observa al empleado de la referida empresa, arrojando las bebidas de refrescos a la conductora del vehículo que realizó el pedido y a su novio, quienes quedaron identificados como: Melody Gómez y Elier.

Ante los hechos, la pareja afectada dio algunas declaraciones de lo sucedido la madrugada del 7 de junio, indicando que solo estaban pidiendo algunas cosas que le faltaban en su pedido, cuando se presentó el altercado.

«Él procedió a arrojar las dos bebidas dentro del auto, a toda velocidad, mientras decía un montón de cosas. Y luego, cuando salieron del auto, me subí al asiento del conductor y vio que tenía la ventanilla abierta. Me miró a la cara y me tiró un granizado a toda velocidad, golpeándome en el costado», dijo Melody.

La pareja prosiguió relatando e indicaron, que al momento de reclamar lo faltante, el empleado le gritó que debían haberlo dicho cuando estaban sentados ahí, por lo que, en medio del pleito, el trabajador les arrojó las bebidas.

Publicó el video

Elier publicó el video en las redes sociales, siendo señalados por los usuarios, quienes lo señalaron por haber utilizado palabras racistas contra el empleado.

“Como pueden ver en mis otros videos, lo uso como una expresión, no como racista o tratando de ofender a alguien”, dijo.

Burger King se pronunció

En un comunicado, Burger King informó: “Estamos trabajando con el franquiciado para comprender mejor lo que sucedió en este lugar y qué pasos deben tomarse como resultado”.

Acotaron, que su empleado se defendió de las acusaciones, señalando que las personas que estaban dentro del carro le arrojaron un paquete de salsa de tomate y que eso pudo ser lo que provocó la reacción.

