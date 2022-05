Elon Musk perdió $10 mil millones tras una denuncia por conducta sexual inapropiada

mayo 23, 2022 - 2:40 pm

El fundador y CEO de Tesla, Elon Musk, perdió USD 10.000 millones en un solo día después de que salieran a la luz denuncias de agresiones sexuales en su contra. La fortuna del histriónico multimillonario, el hombre más rico del mundo, alcanzaba el jueves un valor de USD 212.000 millones según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg. Tras conocerse la noticia de las acusaciones el jueves por la noche, su riqueza cayó a unos 201.000 millones de dólares prácticamente de inmediato.

Según un informe de la prensa estadounidense, SpaceX, la empresa aeroespacial fundada por Musk, pagó a una azafata USD 250.000 para resolver una demanda por conducta sexual inapropiada contra Musk en 2018. Musk negó los cargos y los atribuyó al impacto político que generó su agresiva maniobra de compra hostil de la red social Twitter de semanas atrás.

El pago del acuerdo data de 2018, mientras que la denuncia contra Musk es por un hecho ocurrido en 2016. La azafata denunciante trabajaba como miembro de la tripulación de cabina por contrato para la flota de aviones corporativos de SpaceX. La empleada acusó a Musk de exponerle su pene erecto, frotarle la pierna sin consentimiento y ofrecerle comprar un caballo a cambio de un masaje erótico, según entrevistas y documentos publicados en la prensa norteamericana.

Musk posee alrededor del 47% de SpaceX. La semana pasada, se estimó que la compañía que no cotiza en Bolsa había alcanzado un valor de cerca de USD 125.000 millones. Pero al ser una empresa privada -sus acciones no están en el mercado- su valoración no cambia mucho de un día para otro.

Por otro lado, el rendimiento de las acciones de Tesla en Wall Street si tiene una influencia mucho más directa en la forma en que se contabiliza la riqueza de Musk. El empresario es dueño de alrededor del 15% de la empresa, tenencia cuyo valor se vio afectado tras conocerse la noticia de las acusaciones. La acción de Tesla se desplomó un 6,4% ese mismo día.

Pero el escándalo sexual en el que se vio involucrado Musk es sólo una parte de una tendencia hacia el declive del valor de su riqueza que empezó este año. Según calcula el mismo índice de Bloomberg, el “valor” de Musk retrocede USD 69.000 millones en lo que va del año, en medio de la caída generalizada de los índices de Wall Street y el particular golpe que han sufrido empresas tecnológicas como la que conduce el megamillonario.

El precio de las acciones de Tesla cayó en medio de una venta mundial de acciones, ya que los inversores se preocupan por la salud de la economía mundial.

Pero también es probable que los inversores de Tesla estuvieran pensando en el “riesgo del hombre clave”, o en cómo los daños sufridos por una persona podrían afectar negativamente a toda una organización. “Los riesgos de distracción para Musk (la percepción es la realidad) son difíciles de ignorar”, tuiteó el jueves Dan Ives, analista de Wedbush citado por Business Insider, en referencia a la atención de Musk dividida entre Tesla y su próxima adquisición de Twitter.

La caída del precio de las acciones de Tesla se aceleró desde que Musk anunció que buscaría sacar a la acción de Twitter de la Bolsa de Nueva York en una operación calculada en USD 44.000 millones en abril. Un día después de ese anuncio, las acciones de Tesla se desplomaron más de un 12%, ya que los accionistas se preguntaban cómo iba a financiar su adquisición de Twitter.

Sólo la semana pasada, las acciones del fabricante de automóviles eléctricos que supo erigirse en la automotriz más valiosa del mundo cayeron un 14%, eliminando unos USD 110.000 millones de su capitalización bursátil.

Es probable que Musk vea cómo su patrimonio se reduce aún más a medida que Tesla sigue siendo golpeada por las malas noticias. El viernes se estrenó un nuevo documental, “Elon Musk’s Crash Course”, en el que se analiza la respuesta de Musk a los accidentes automovilísticos que supuestamente fueron causados por el mal funcionamiento de la función de piloto automático en los coches de Tesla.

Ese mismo día, Musk dijo en Twitter que estaba creando un “departamento de litigios duro” en Tesla que le reportará directamente. Estaba buscando candidatos que fueran agresivos y no se echaran atrás.

Infobae