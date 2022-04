Elon Musk no formará parte de la junta directiva de Twitter

abril 11, 2022 - 6:10 am

Elon Musk, el multimillonario jefe de Tesla y SpaceX, renunció a integrar el consejo de administración de Twitter, del que es el principal accionista, anunció en la noche del domingo el director general de la red social.

«Elon ha decidido no unirse a nuestro consejo de administración», tuiteó Parag Agrawal.

«La llegada de Elon al consejo de administración debía formalizarse el 9 de abril, pero Elon dio a conocer esta misma mañana que no se uniría al consejo», explicó en un mensaje dirigido al personal de Twitter, que lo compartió en la plataforma. «Creo que es lo mejor».

«Apreciamos y seguiremos apreciando siempre la participación de nuestros accionistas, tengan asiento o no en nuestro consejo. Elon es nuestro mayor accionista y seguiremos abiertos a su participación», añadió Agrawal.

Musk, el hombre más rico del mundo, anunció a principios de abril haber adquirido una participación de 9,2% en el capital de Twitter, lo que lo convierte en el principal accionista.

Agrawal indicó el martes que Musk se uniría a la junta directiva, describiéndolo como «un apasionado creyente y un intenso crítico del servicio, que es exactamente lo que necesitamos».

Y el propio Musk tuiteó que estaba «¡esperando trabajar con Parag y la junta de Twitter para hacer mejoras significativas en Twitter en los próximos meses!»

Sin embargo, en su anuncio del domingo, Agrawal compartió una nota que envió a Twitter, en la que decía que el nombramiento de Musk en el consejo estaría supeditado a una verificación de antecedentes y que tendría que actuar en el interés de la empresa una vez nombrado.

Elon has decided not to join our board. I sent a brief note to the company, sharing with you all here. pic.twitter.com/lfrXACavvk

— Parag Agrawal (@paraga) April 11, 2022