Elon Musk niega haber tenido un romance con la esposa del cofundador de Google

julio 25, 2022 - 10:28 am

El magnate Elon Musk negó haber tenido una aventura amorosa con Nicole Shanahan, quien fue esposa del cofundador de Google Sergey Brin, y que esta relación hubiera precipitado el divorcio entre ambos, tal y como informó el diario The Wall Street Journal.

A través de Twitter y en respuesta a una pregunta hecha en la misma red social y que comentaba la información publicada por el diario, Musk dijo: “Sergey y yo somos amigos y estuvimos juntos en una fiesta anoche”. Así, desmintió que se haya roto la amistad entre él y Brin

“Sólo he visto a Nicole dos veces en tres años, ambas con muchas otras personas alrededor. Nada romántico”, agregó.

Elon Musk’s allegedly banged Google co-founder Sergey Brin’s wife leading to the couple’s divorce filing. The two are apparently no longer friends. ⁦ @elonmusk ⁩ https://t.co/87JEc3fSe6

En respuesta a una cuenta que expresó su apoyo y alivio por el desmentido, Musk respondió con ironía: “No he tenido sexo en años (suspiro)”.

Phew glad to hear that 😂

keep your dick in your pants they’re out for your head

— Whole Mars Catalog (@WholeMarsBlog) July 25, 2022