El telescopio James Webb capta la estrella conocida más lejana en el universo

agosto 3, 2022 - 4:15 pm

1902565

El telescopio espacial James Webb vislumbró la estrella más distante conocida en el universo, revelada hace sólo unos meses por el predecesor de Webb, el telescopio espacial Hubble.

La estrella se llama Earendel, en honor de un personaje de JRR Tolkien en la precuela El silmarillion de El señor de los anillos. Se descubrió inicialmente a lentes gravitacionales en una imagen de campo profundo del telescopio espacial Hubble.

La estrella, cuya luz tardó doce mil 900 millones de años luz en llegar a la Tierra, es tan débil que podría resultar difícil encontrarla en la nueva imagen del James Webb. La imagen se publicó en Twitter este 2 de agosto por un grupo de astrónomos que utilizan la cuenta Cosmic Spring JWST.

La imagen original del Hubble proporciona una guía sobre dónde mirar a través del recorte ampliado. Esencialmente, Earendel es el pequeño punto blanquecino debajo de un cúmulo de galaxias distantes. Al comparar la imagen del Hubble con la capturada por Webb, se puede encontrar a Earendel.

«Estamos emocionados de compartir la primera imagen del JWST de Earendel, la estrella más distante conocida en nuestro universo. Está enfocada y ampliada por un cúmulo de galaxias masivo», escribieron los astrónomos de Cosmic Spring en el tuit.

We’re excited to share the first JWST image of Earendel, the most distant star known in our universe, lensed and magnified by a massive galaxy cluster. It was observed Saturday by JWST program 2282. pic.twitter.com/YoZZKRsdzf

— Cosmic Spring JWST (@CosmicSprngJWST) August 2, 2022