El reinado en Cali de Gilberto Orejuela, su guerra con Pablo Escobar y una tumba en Estados Unidos

junio 1, 2022 - 3:11 pm

1887615

La primera etapa de la guerra había terminado. Y el ganador decidió cuál sería el destino del resto de la familia de Pablo Emilio Escobar Gaviria. Los popes del Cártel de Cali, Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, habían ordenado a María Victoria Henao –viuda del ex jefe narco de Medellín– que viajara a la ciudad que acogía al triunfador.

Allí le comunicaron dos cosas: la primera, que debía indemnizar a los traficantes que se habían enfrentado con su marido. Eran los barones que conformaron los Pepes (Perseguidos por Pablo Escobar). La otra le cortó el corazón: su hijo Juan Pablo Escobar Henao sería ejecutado.

Eran alrededor de 40 mafiosos colombianos reunidos en la finca de los Rodríguez Orejuela en Cali. Hasta allí llegó “Tata”. Aceptó lo primero, pero renegó de entregar a su hijo. Pidió clemencia. Le dieron diez días de gracia. Regresó con los papeles de todas las propiedades que tenía Escobar y las repartió. Entre ellas había campos de entre 10 mil y 100 mil hectáreas. Edificios enteros, propiedades en toda Colombia. Y algo de efectivo. Pero la amenaza contra su hijo continuaba.

“Señora, no se preocupe, que después de esto va a haber paz, pero a su hijo sí se lo vamos a matar”, prometió Gilberto, el fundador de la organización criminal. “Tata” insistió. Juró que Juan Pablo no mantendría la guerra iniciada por su padre. Que era apenas un adolescente y que ella se encargaría de enderezar cualquier intento de desviación hacia la vida criminal. Se ofreció como garante del posible pacto. Incluso les anunció que abandonarían Colombia para siempre. Le replicaron que la suerte del joven heredero se decidiría en una tercera reunión, quince días después.

Allí tuvo su cumbre. Fueron 20 minutos que marcarían el resto de sus vidas. El futuro de los herederos directos de “El Patrón”. Lo recibieron Hélmer “Pacho” Herrera, José “Chepe” Santacruz Londoño y Miguel Rodríguez Orejuela. La cúpula misma del Cártel de Cali, sin Gilberto, quien no quiso ser esa vez parte. Allí, Juan Pablo Escobar clamó por su vida. Les aseguró que para él todo se trataba de una “maldición” que le había arrebatado todo. Hasta pidió que lo ayudasen a escapar del país. “Ni las aerolíneas nos quieren vender pasajes”, les dijo. “Esté tranquilo. No tiene nada que temer. Lo único que no podemos permitir es que se quede con mucha plata, para que no se vaya a enloquecer”, le señaló “Pacho” Herrera.

Al terminar la reunión, Miguel, el hermano del jefe de Cali, sentenció: “Pase lo que pase de aquí en adelante, en Colombia no volverá a nacer un tigre como Pablo Escobar”. La más sangrienta de las guerras intestinas de Colombia había llegado a su fin. O a un impasse.

Los Rodríguez Orejuela

Gilberto José Rodríguez Orejuela nació en Mariquita, Tolima, el 30 de enero de 1939. Murió hoy, 1° de junio de 2022, muy lejos de allí: en una fría celda de Butner, Carolina del Norte, Estados Unidos, a los 83 años. Cuando era aún un niño, debió hacerse cargo de su casa, de su madre, Ana Orejuela, y de sus hermanos. Eso le valió el respeto del resto de la familia. A los diez años, mientras vendía floreros de forma ambulante, echó de su propio hogar a su padre, Carlos Rodríguez, cansado del maltrato al que sometía a su madre y los demás. Lo único que recibió como herencia fue pobreza.

Ya mudados a Cali, Gilberto comenzó a trabajar en una farmacia, donde hacía de mensajero. Era el encargado de vender y distribuir la medicación que los clientes requerían en sus viviendas. Eso le aportó conocimientos básicos: el manejo de la calle, observar las necesidades de las personas e interiorizarse sobre la importancia que las drogas tenían en la sociedad. Fue así que comenzó a generar su propio negocio paralelo. Vendía medicamentos de manera ilegal a quienes no podían conseguir una autorización médica para consumirlos.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Noticia al Día/ Infobae