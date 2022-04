El príncipe Harry habló tras su reencuentro con la reina Isabel (+Video)

abril 20, 2022 - 12:44 pm

El príncipe Harry habló sobre su reciente encuentro en el Castillo de Windsor con su abuela, la reina Isabel II, y afirmó que la monarca se encontraba “en gran forma” y que él quiere asegurarse de que ella tenga “la gente adecuada a su alrededor”.

En declaraciones al programa Today Show de NBC -en una entrevista que se verá completa el domingo- sobre su reciente visita sorpresa a Isabel, Harry dijo: “Estar con ella fue genial, fue muy agradable verla, está en gran forma”.

Harry y su esposa, Meghan, también se reunieron con su padre, Carlos, el príncipe de Gales, tras llegar de su casa en Estados Unidos antes de viajar a Holanda para los juegos Invictus, un evento deportivo que el duque de Sussex fundó y ahora es un patrocinador privado.

Después de la visita a su abuela, Harry lanzó: “Siempre ha tenido un gran sentido del humor conmigo y yo solo me aseguro de que esté protegida y tenga la gente adecuada a su alrededor”.

“Tanto Meghan como yo tomamos el té con ella, así que fue muy agradable ponerse al día con ella”, continuó y agregó que, aunque disfrutó de su visita a Gran Bretaña y de ver a su abuela, su hogar sigue estando en Estados Unidos.

La pareja se trasladó a California tras su decisión de dejar de ser miembros de la realeza en 2020, alegando que querían una nueva vida de libertad personal y financiera. La visita del duque a Gran Bretaña es su tercera desde marzo de 2020.

La reina Isabel II, que celebrará mañana su cumpleaños número 96, ha tenido que retirarse de varios eventos, incluyendo un servicio religioso el domingo de Pascua, debido a problemas de movilidad.

The Duke of Sussex has revealed the Queen was “on great form” during his latest visit to the UK, in an exclusive interview with NBC News' Today show.

Prince Harry and his wife Meghan met with the monarch on their way to the Netherlands for the Invictus Games last week. pic.twitter.com/AdgwHWxB8J

— The Royal Family Channel (@RoyalFamilyITNP) April 20, 2022