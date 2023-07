El Pollo Carvajal se declaró “no culpable” ante la corte de Nueva York

130286

El exjefe de inteligencia militar venezolano Hugo “Pollo” Carvajal, extraditado desde España, se declaró “no culpable” en su primera comparecencia este jueves ante el juez en una corte de Nueva York, constató la AFP.

El que fue hombre de confianza del difunto presidente Hugo Chávez se declaró “no culpable” de los cargos de narcoterrorismo, tráfico de drogas y de armas de los que lo acusa la justicia estadounidense, durante una vista en la corte federal sur de Manhattan.

Carvajal, de 63 años que acudió a la audiencia vestido de civil, permanecerá detenido pero sus abogados anunciaron que pedirán libertad bajo fianza para su cliente “cuando podamos”.

Mientras tanto, pidieron al juez que le permitan hacerle llegar los medicamentos que toma para sus problemas de salud.

La próxima vista judicial está prevista para el 25 de julio.

El abogado principal, Zachary Margulis, afirmó que Carvajal es “categóricamente inocente” de los cargos que le imputa la justicia estadounidense, y que de ser hallado culpable, podrían llevarle a pasar el resto de sus días en la cárcel.

“En los 15 años desde que la administración (George W.) Bush puso el foco en el general Carvajal, no se ha hecho pública ninguna prueba tangible que lo relacione con ningún delito”, dijo Margulis a la prensa al término de la vista, al leer un comunicado que había distribuido previamente.

“A diferencia de la mayoría de lo casos federales de drogas, el gobierno no ha demostrado tener pruebas”, aseguró el abogado que señaló que se ha basado en “declaraciones falsas y no corroboradas de narcotraficantes desesperados y ex funcionarios venezolanos corruptos con rencores personales y profesionales”.

La defensa dijo que a diferencia de otros casos como el del exsecretario de Seguridad Interior de México, Genaro García Luna, recientemente juzgado en Nueva York y declarado culpable de narcotráfico (todavía debe ser anunciada su condena), en el de Carvajal “no hay evidencia de riqueza inexplicada”.

– Juicio justo –

“Sin dinero no hay motivaciones”, sostuvo, aunque aseguró que “tendrá un juicio justo”, tras asegurar que su defendido “no está cooperando” con la investigación de la fiscalía estadounidense “porque es inocente”.

Al declararse no culpable, el detenido tendrá que someterse a juicio, en una fecha por determinar, donde será juzgado por un jurado popular.

La fiscalía acusa a Carvajal de “aprovecharse de su autoridad como director de inteligencia militar de Venezuela (DIM) para corromper las instituciones venezolanas, abusar de los venezolanos e importar veneno a Estados Unidos”.

Asimismo, acusa al exmilitar de haber sido uno de los cabecillas, junto con otros funcionarios venezolanos de alto rango, del cartel de Los Soles, al menos desde 1999.

Luego de ser figura de peso del chavismo, Carvajal fue repudiado por el gobierno del mandatario Nicolás Maduro tras haber apoyado en público al opositor Juan Guaidó, cuando este se autoproclamó presidente de Venezuela en febrero de 2019.

En Venezuela, las autoridades lo acusaron de traición a la patria, conspiración continuada, financiamiento del terrorismo y asociación para delinquir.

El jefe del Parlamento, el poderoso dirigente chavista Jorge Rodríguez, pidió el miércoles a Estados Unidos que lo entregue para ser juzgado en el país.

El venezolano llegó a Nueva York procedente de España, donde luchó contra la extradición solicitada por las autoridades estadounidenses, desde que fue detenido por primera vez en abril de 2019.

El venezolano alegaba que podía ser condenado a perpetuidad en Estados Unidos sin posibilidad de recurso.

