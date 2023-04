El papa Francisco reveló que sufrió una “pulmonía aguda”

86082

-El papa Francisco reveló los motivos por los que tuvo que ser ingresado a finales de marzo, al explicar que tras la audiencia general del miércoles se sintió mal y que al despertarse de la siesta tenía fiebre y se le descubrió “una pulmonía aguda”. Pero afirmó que respondió bien al tratamiento.

“Lo que he tenido es que me sentí mal después de la audiencia, no quise comer y me fui a dormir, pero no perdí el sentido. Sólo tenía fiebre alta”, explicó el papa al ser preguntado por los motivos de su hospitalización de tres días en el Policlínico Gemelli de Roma.

“A las 3 de la tarde, el médico me llevó el hospital con una pulmonía aguda y fuerte en la parte baja”, añadió.

Francisco, de 86 años, desmintió que se hubiera quedado inconsciente como explicó un amigo cercano a un diario italiano. Lo que despertó la preocupación de los fieles de todo el mundo.

“Pero el organismo ha reaccionado bien al tratamiento”, agregó a los periodistas en el avión Francisco, que salió después de tres días hospitalizado y prosiguió con su apretada agenda, incluso en la Semana Santa.

A tal respecto, confirmó los próximos viajes a Lisboa, en agosto, para participar a la Jornada Mundial de la Juventud. Así como a Marsella y Mongolia, aunque afirmó su salud ” no es igual que hace dos años” por sus problemas de movilidad pero que “ahora con el bastón va mejor”.

