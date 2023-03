El Papa abre la puerta para revisar el celibato sacerdotal

56852

El papa Francisco ha vuelto a conceder otra entrevista, en los días previos a su décimo aniversario de elección como papa de la Iglesia católica.

En una entrevista con Infobae, el Santo Padre ha dado su parecer desde la guerra de Rusia y Ucrania hasta el celibato y el divorcio o la homosexualidad. Sobre este último tema, el Papa repitió el discurso que viene manteniendo últimamente sobre esta controvertida cuestión.

«Dije tres cosas sobre las personas de tendencia homosexual. Una en Brasil, que es la que usted menciona, y dije así: “Si una persona de tendencia homosexual es honesta y busca a Dios, ¿quién soy yo para juzgarla?”. En el viaje de vuelta de Irlanda dije -me preguntaron, y dije-: “Yo les pido a los padres que si tienen un hijo con tendencia homosexual, o una hija, que los tengan en su casa. [Que] No los echen como castigo. Que los acompañen”. La tercera fue en la entrevista con Associated Press donde hablé de la criminalización. La criminalización es un problema serio: hay alrededor de 30 países que de uno u otro modo tienen criminalizado esto. Y casi 10, [con] la pena de muerte. Casi 10», dijo Francisco en la entrevista.

Asimismo, insistió en remarcar que «esta es una Iglesia de pecadores. La Iglesia de santos no sé dónde está, acá somos todos pecadores. ¿Y quién soy yo para juzgar a una persona si tiene buena voluntad? Si es más bien de la pandilla del diablo, bueno, a defender un poquito. Pero hoy día se pone mucho la lupa sobre este problema. Creo que hay que ir a lo esencial del evangelio: Jesús llama a todos y cada uno resuelve su relación con Dios como puede o como quiere. A veces [uno] quiere y no puede, pero el Señor espera siempre».

Respecto a la cuestión del celibato, preguntado sobre si la existencia de sacerdotes con la posibilidad de estar casados, como hay en otras iglesias, podría colaborar para que más gente se sume al sacerdocio, el obispo de Roma respondió lo siguiente: «No creo. De hecho en la Iglesia católica hay sacerdotes casados: todo el rito oriental es casado. Todo. Todo el rito oriental. Acá en la curia tenemos uno -hoy mismo me lo crucé- que tiene su señora, su hijo. No hay ninguna contradicción para que un sacerdote se pueda casar. El celibato en la Iglesia occidental es una prescripción temporal: no sé si se resuelve de un modo o de otro, pero es provisoria en este sentido; no es eterna como la ordenación sacerdotal, que es para siempre, te guste o no te guste. Que dejes o no dejes es otro tema, pero es para siempre. En cambio el celibato es una disciplina».

El periodista le insistió al Papa y le preguntó si esta cuestión podría revisarse, a lo que el Santo Padre contestó que «sí. Sí. De hecho todos los de la Iglesia oriental están casados. O los que quieren. Ahí hacen una opción. Antes de la ordenación la opción por casarse o por ser célibes».

Por otro lado, el papa Francisco aprovechó para comparar el régimen de Daniel Ortega con el comunismo o el nazismo. «Con mucho respeto, no me queda otra que pensar en un desequilibrio de la persona que dirige [Daniel Ortega]. Ahí tenemos un obispo preso, un hombre muy serio, muy capaz. Quiso dar su testimonio y no aceptó el exilio. Es una cosa que está fuera de lo que estamos viviendo, es como si fuera traer la dictadura comunista de 1917 o la hitleriana del 35, traer aquí las mismas… Son un tipo de dictaduras groseras», dijo el Pontífice.

Vida privada

Sobre su vida privada, día a día y costumbres, el Papa comentó en la entrevista que no usa teléfono móvil, ni consulta las redes sociales, ni ve la televisión ni usa el correo electrónico ya que todo lo hace a mano y se lo pasa a su secretario.

El Papa afirmó que duerme seis horas, de 22 a 4 y también volvió a recordar lo que reza: «A la mañana celebro misa enseguida, si es que no tengo misa afuera. A las seis de la mañana tengo la misa. Antes hago un poco de oración, y después también. Me levanto a las cuatro, a las cinco ya estoy rezando ahí en mi cuarto; 5.50 me voy a la capilla y ahí celebro misa. Generalmente solo o con algún cura que viene, me acompaña, y eso me ayuda, cuando hay otro me ayuda más. Y después ya empieza el día».

Sobre la muerte, el Papa dijo no tenerle miedo. «Sé que va a venir. Alguna vez que me pareció que podía haber riesgo me preparé, cuando tuve que hacer la operación que era riesgosa. Pero le pedí al Señor que no me agarre inconsciente, eso no. Que al menos la vea venir. Dicen que es raro que exista el miedo a la muerte: el miedo es a verla venir. Así que verla venir, para saber el fin», añadió el Pontífice.

Noticia al Día con información de Infobae