El FBI arresta a un sospechoso relacionado con la filtración de documentos del Pentágono

-Las fuerzas de seguridad detuvieron este jueves a Jack Teixeira en relación con la filtración de documentos clasificados publicados en Internet, anunció este jueves el secretario de Justicia de EE.UU., Merric Garland.

El arresto de Teixeira, de 21 años, se produce luego de una rápida búsqueda por parte del gobierno de EE.UU. de la identidad del filtrador, quien publicó documentos clasificados en una plataforma de redes sociales popular entre los jugadores de videojuegos.

Se cree que Teixeira es el líder del grupo de chat donde se publicaron los documentos, dijeron a CNN varios funcionarios estadounidenses.

El sospechoso estuvo bajo vigilancia durante al menos un par de días antes de su arresto por parte del FBI, según una fuente del gobierno estadounidense familiarizada con el caso. Se esperaba que el joven fuera a trabajar este jueves, y era allí donde el FBI tenía la intención de detenerlo, en circunstancias más controladas, según la fuente.

Cuando el sospechoso no se ausentó al trabajo, los agentes que ya estaban apostados afuera de la casa de su madre esperaron a que saliera, dijo la fuente. Pero la situación se aceleró cuando los reporteros de The New York Times llamaron a la puerta de la casa y hablaron con quienes estaban adentro.

The New York Times había identificado más temprano a Teixeira como un miembro de la Guardia Nacional Aérea de Massachusetts, y como el líder del grupo del chat en línea en el que se publicaron documentos clasificados.

Jack Teixeira se presentará ante la corte este viernes en Boston

La primera aparición ante la Justicia de Jack Teixeira será mañana viernes en Boston, según la oficina del fiscal federal. El momento exacto de la aparición será anunciado mañana.

La Fuerza Aérea publicó este jueves algunos detalles de Teixeira, al que describió como un aviador que se unió al servicio en septiembre de 2019, según su registro de servicio. Había sido ascendido recientemente a Aerotécnico de Primera Clase, según una publicación de Facebook del Ala de Inteligencia 102.

Su trabajo consiste en ser oficial de sistemas de transporte cibernético. Según la Fuerza Aérea, los especialistas en sistemas de transporte cibernético tienen la tarea de asegurarse de que la «gran red de comunicaciones global» del servicio funcione correctamente.

El rango de Airman 1st Class es el tercer rango alistado de un aviador. De acuerdo con su historial, Teixeira ganó una Medalla al Logro de la Fuerza Aérea, una medalla relativamente estándar entre los aviadores de esa edad y rango.

Teixeira creció en los suburbios de Providence, Rhode Island, según registros públicos. Asistió a la escuela secundaria Dighton-Rehoboth, donde se graduó en 2020, dijo el superintendente del distrito escolar regional.

Su madre tiene un negocio de flores y, a menudo, elogiaba la carrera militar de su hijo en la cuenta de Instagram de su empresa.

Una foto de Jack Teixeira sacada de Instagram.

El secretario de Justicia Merrick Garland dijo que fue arrestado en relación con la supuesta extracción, retención y transmisión no autorizada de información clasificada de defensa nacional.

«Los agentes del FBI detuvieron a Teixeira esta tarde sin incidentes», dijo Garland en una conferencia de prensa.

Además, Garland añadió que Teixeira será procesado en un tribunal federal. “Esta investigación está en curso. Compartiremos más información en el momento apropiado”, añadió, negándose a responder preguntas.

El FBI todavía está buscando evidencia en la casa de Teixeira en North Dighton, Massachusetts.

Es probable que los agentes estén revisando computadoras, discos duros, memorias USB, cámaras y teléfonos; cualquier cosa que pueda haber sido utilizada para capturar y distribuir documentos clasificados, dijo John Miller, jefe de policía y analista de inteligencia de CNN.

Miller dijo que anticipa que la policía emitirá múltiples órdenes de allanamiento en diferentes residencias relacionadas con el sospechoso. Dijo que el FBI también podría incautar armas pertenecientes a Teixeira.

“Desde fines de la semana pasada, el FBI ha seguido agresivamente las pistas de las investigación, y el arresto de este jueves ejemplifica nuestro compromiso continuo de identificar, perseguir y responsabilizar a quienes traicionan la confianza de nuestro país y ponen en riesgo nuestra seguridad nacional”, decía el comunicado del FBI.

Medidas de mitigación

Mientras tanto, algunos funcionarios estadounidenses que solían recibir a diario el material informativo han dejado de recibirlo en los últimos días, según informaron a CNN fuentes familiarizadas con el asunto, mientras el Estado Mayor Conjunto del Pentágono sigue reduciendo sus listas de distribución.

El Estado Mayor Conjunto, que comprende la cúpula uniformada de mayor rango del Departamento de Defensa que asesora al presidente, comenzó a examinar sus listas de distribución inmediatamente después de conocer la filtración de documentos clasificados, muchos de los cuales tenían marcas que indicaban que habían sido producidos por el brazo de inteligencia del Estado Mayor Conjunto, conocido como J2.

El portavoz del Pentágono, el general de brigada Pat Ryder, declaró este miércoles en una entrevista con News Nation que el Pentágono está estudiando «medidas de mitigación en términos de lo que podemos hacer para prevenir posibles filtraciones adicionales no autorizadas».

