EEUU anunció otros $450 millones en ayuda militar a Ucrania

junio 24, 2022 - 8:03 am

1892979

Estados Unidos anunció este jueves otro paquete de ayuda militar a Ucrania, por 450 millones de dólares, para hacer frente a la invasión rusa y que incluye el sistema de misiles que Kiev llevaba reclamando desde hace semanas.

El nuevo paquete de ayuda muestra el compromiso de Washington con Ucrania al producirse justo antes de la cumbre de la Otan en Madrid, dijo en una rueda de prensa el coordinador de Comunicaciones del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby.

«Este anuncio se produce justo antes del viaje del presidente (Joe Biden), que sale el sábado para Europa, en un punto de inflexión para la solidaridad transatlántica en la era posterior a la Guerra Fría”, manifestó Kirby.

En un comunicado, el Pentágono detalló que el paquete incluye 36.000 balas, 18 vehículos tácticos, 12.000 lanzagranadas, 2.000 ametralladoras, 18 botes para patrullar y cuatro HIMARS, un sistema de misiles montado en un camión que es capaz de disparar a 70 kilómetros de distancia.

Washington ya había enviado cuatro de estos sistemas a Ucrania, pero el presidente Volodímir Zelenski llevaba semanas reclamando al gobierno de Joe Biden que mandara más.

Zelenski espera que esos misiles ayuden a las tropas ucranianas en la región de Lugansk, en el este de Ucrania, donde las fuerzas rusas avanzan cada vez más hacia la ciudad de Lisichansk.

Se trata de la última gran ciudad aún bajo control total de Kiev, tras perder casi en su totalidad el control de Severodonetsk.

Este paquete de ayuda de 450 millones se suma al de 1.000 millones que Biden anunció el 15 de junio.

De acuerdo con datos del Pentágono, EEUU ha destinado más de 6.000 millones de dólares en asistencia de seguridad a Ucrania desde el inicio de la invasión rusa, el pasado 24 de febrero.

The Pentagon has revealed details of a new $450 million USA military assistance package to Ukraine 🇺🇦

4 HIMARS systems

18 costal and riverine patrol boats

36,000 artillery shells

1,200 grenade launchers

2,000 machine guns

18 vehicles to tow 155mm artillery

And other spare parts pic.twitter.com/uF4kLdxdcA

— Ukraine Battle Map (@ukraine_map) June 23, 2022